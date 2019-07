Torna la Bobo Summer Cup: la tappa di Riccione su Sportmediaset.it

Dopo Jesolo, la Bobo Summer Cup si sposta a Riccione e anche questa volta sarà in diretta streaming su Sportmediaset.it. L'evento di footvolley organizzato da Christian Vieri ha finalità benefiche (l'intero incasso andrà alla Heal Onlus, un’associazione che dona soldi alla ricerca nell’ambito della neuro-oncologia pediatrica) e vede come ogni anno la partecipazione di stelle del calcio attuale e passato. Uno spettacolo da non perdere: dopo Riccione (sabato si parte alle 21, domenica alle 18) ci sarà la chiusura dell'edizione 2019 a San Benedetto del Tronto il 27-28 luglio.