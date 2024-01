Redmi Buds 5, la recensione

la recensione

Cuffie true wireless con cancellazione attiva del rumore a meno di 40 euro: l'interessantissimo prodotto di Xiaomi

© sportmediaset Oltre alla Redmi Note 13 series, Xiaomi porta in Italia anche gli interessantissimi Redmi Buds 5. Interessantissimi perché non si può non partire dal prezzo, abbiamo delle cuffie true wireless con cancellazione attiva del rumore a meno di 40 euro. Vero che è una caratteristica che ereditano dalle Buds 4 ma il passaggio da 35dB agli attuali 46dB - aiutato anche dagli algoritmi AI - è un bel balzo in avanti per delle cuffie entry level. Per il resto troviamo bluetooth 5.3 e driver dinamici da 12,4 mm placcati in titanio.

La custodia, quadrata coi bordi stondati, promette due ore di riproduzione con soli 5' di ricarica, e nasconde le due cuffie, disponibili nei colori black, white e sky blue (come quelli della nostra prova. Di fatto un azzurro delicato, con gradevoli sfumature di viola). Il touch and feel risponde pienamente alla fascia di prezzo a cui sono vendute, sono estremamente leggere ma restano bene nelle orecchie grazie alla forma inclinata dell'auricolare vero e proprio a cui il breve stelo fa da bilanciamento. L'accoppiamento rapido avviene grazie all'app Xiaomi Earbuds, che consente - anche a chi non ha uno smartphone Xiaomi - tutta la gestione delle impostazioni, a partire dalla possibilità di settare il comportamento nel caso del tocco singolo, doppio, triplo o prolungato.

© sportmediaset

Ma soprattutto c'è la possibilità di regolare in modo fine sia l'equalizzazione (discreti i bassi, manca qualcosa sugli alti) che le modalità ANC e Trasparenza. Entrambe hanno tre livelli di regolazione, a dir la verità quella intermedia non produce grosse differenze dagli estremi, ma possiamo testimoniare il buon isolamento nel caso di cancellazione attiva del rumore "aggressiva" mentre quando si tratta di voler lasciar filtrare i rumori esterni fanno un po' più di difficoltà. Bene la qualità anche nelle telefonate, grazie al doppio microfono coadiuvato dalla funzione anti-vento.

© sportmediaset

Il bluetooth 5.3 consente una connessione stabile ed eventualmente doppia contemporanea a due device. Buona ma non rapidissima la funzione che rileva se gli auricolari sono rimossi e quindi interrompono la musica, per poi riprendere una volta re-indossati. Infine capitolo autonomia: la promessa di 40 ore (e di 10 di ascolto continuo) arriva in condizioni probabilmente fin troppo ottimistiche ma non siamo molto lontani da quella cifra, inoltre con una ricarica di 5' nella custodia si hanno agevolmente altri 90' di riproduzione.

© sportmediaset

Per 39,99 euro (sono in vendita da subito) non si pretendere molto di più.