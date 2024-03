Pressing su Italia 1: domenica 3 marzo in seconda serata

© ufficio-stampa

Domenica 3 marzo, su Italia 1, in seconda serata, nuovo appuntamento con “Pressing”. In conduzione dello storico appuntamento targato SportMediaset la coppia composta da Massimo Callegari e Monica Bertini. In studio per commentare e analizzare la ventiseiesima giornata del campionato: Massimo Mauro, Riccardo Trevisani, Ivan Zazzaroni, Sandro Sabatini e Graziano Cesari per tutti i casi di moviola. In collegamento Fabrizio Biasin, Walter De Maggio e Carlo Pellegatti.