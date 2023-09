Le pagelle di Piantanida: solo amore per Luis Alberto, l'intelligenza artificiale di de Vrij

Le pagelle di Piantanida

Nella terza giornata voto altissimo anche per Scamacca, Berardi e Loftus-Cheek mentre delude Olivera

LOFTUS-CHEEK 7,5

Il fondo per la tutela ambientale della Serie A protesta. L’ecosistema del campionato vuole vietare la pesca a strascico di avversari dopo il rastrellamento dei fondali di Bologna, Torino e Roma, ma il peschereccio inglese ha la licenza e ce la sventola in faccia.

BERARDI 8,5

In 9097 puntate di Beautiful, Ridge e Brooke si sono mollati e sposati 8 volte, pivellini. Mimmo e il Sassuolo almeno 10, come i 10 anni assieme in Serie A. Solo che non abbiamo ancora capito chi fa Ridge e chi Brooke.

CELIK 3,5

Cringe sui social è una battuta che non fa ridere, che crea imbarazzo. Trasliamo sul campo: cringe sul campo è una marcatura che non marca mai, è un cross che non…crossa mai. Imbarazzo, cringe.

KABASELE 6,5

Nella storia dello sport ci sono record cristallizzati nel tempo e uomini del destino, venuti qui in mezzo a noi per distruggerli: tipo questo ragazzone che vuole sbriciolare le 16 ammonizioni in una singola stagione di Daniele Conti. Siamo già a 3 in 3 partite. E noi siamo con te, mai contro che domani abbiamo da fare.

SCAMACCA 8,5

Il voto senza commento della settimana è Scamacca.

KRISTIANSEN 7,5

Per combattere quel senso di depersonalizzazione tra Kristensen della Roma, Christensen della Fiorentina e Kristensen dell’Udinese, basta una goccina di A. Ecco, quello forte ha la A.

KRSTOVIC 8

Il senso di straniamento continua. Troviamo la luce citando le parole del profeta Pantaleo Corvino: “L’attaccante è comu Gesù te lu manna”. 2 gol in 2 partite, a occhio ha mandato benino.

OLIVERA 4

Rimpianto Mario Rui. Un anno fa, questo titolo avrebbe fatto ridere. Ma dopo la stagione del portoghese da 7 assist e da bodyguard di Kvara, il titolo fa riflettere, e forse anche piangere i tifosi del Napoli.

LUIS ALBERTO 9,5

Come Christopher Atkins prima di baciare Brooke Shields in Laguna blu: “Forse abbiamo qualcosa di strano nello stomaco”. E non è mica la papaya delle Isole Yasawa. Questo è amore, non è una roba da un tacco e via.

RADONJIC 9

Masticano amaro i negazionisti del cambiamento climatico: cielo terso su Torino, nemmeno una nuvola di calcio, poi all’improvviso un chicco di grandine geniale spacca la partita.

DE VRIJ 7

Triplo impatto positivo, riduzione a zero degli errori commessi dallo stesso uomo. A confronto di quello visto negli ultimi 2 anni, questo sembra fatto con l’intelligenza artificiale: AI, anzi DE VRIJ.

MCKENNIE 6

Piccola poesia di Alda Merini dedicata ad Allegri e all’americano esterno destro tutta fascia: la normalità è un’invenzione di chi è privo di fantasia.