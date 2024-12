Le pagelle di Piantanida: "Hollywood" Gabrielloni, Carnesecchi fa la lavatrice

GABRIELLONI 8,5

Ha portato il Como dalla serie D alla A, ha segnato in serie D, C, B e il primo gol in carriera in Serie A davanti a Michael Fassbender, Adrien Brody e Keira Knightley. “Hollywood non è poi tanto male, sono i film che fanno schifo” disse Orson Welles, che però non ha fatto in tempo a vedere quello sulla carriera di Gabrielloni.