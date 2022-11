Domenica 13 novembre dalle 23 torna l'appuntamento con Pressing

gol e analisi

In conduzione Massimo Callegari e Monica Bertini

© ufficio-stampa Domenica 13 novembre, su Italia 1, in seconda serata, ultimo appuntamento con “Pressing” prima della sosta per il Mondiale. In conduzione dello storico appuntamento targato SportMediaset la coppia composta da Massimo Callegari e Monica Bertini. In studio per commentare e analizzare la tredicesima giornata del campionato: Fabrizio Ravanelli, Riccardo Trevisani, Sandro Sabatini, Fabrizio Biasin e Graziano Cesari per tutti i casi di moviola. In collegamento Mario Sconcerti, Walter De Maggio, Carlo Pellegatti e Massimo Zampini.

Gli spettatori potranno subito tuffarsi nelle emozioni dei post-partita: Pressing, infatti, sarà in onda dalle ore 23.00, in chiaro per tutti, su Mediaset Infinity e in streaming su sportmediaset.it, per accompagnare gli appassionati verso la diretta televisiva di Italia 1.

Al centro del programma, a cura di Alberto Brandi, goal, highlights, approfondimenti, commenti dei protagonisti, il dibattito sui temi più caldi dell’attualità calcistica.