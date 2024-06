Pressing, lo splendido omaggio al Festival della serie A

A PARMA

In un panel al palazzo del Governatore, il ricordo del programma nato 34 anni fa

Pressing, che omaggio al Festival della Serie A!

































© Lega Calcio 1 di 18 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Nella tre giorni del festival della serie A di Parma, è andato in scena un panel che ha celebrato la storia di Pressing, storico programma che comincio le sue trasmissioni il 9 settembre 1990 e, tuttora, è in onda la domenica sera su Italia1.

Davanti a numerosi presenti nella Sala Coppa Italia del Palazzo del Governatore di Parma e ai molti collegati via streaming, Alberto Brandi ha ripercorso le tappe più importanti del programma coinvolgendo Massimo De Luca, Monica Bertini e Massimo Callegari. Non sono mancate le pagelle "live" di Franco Piantanida e i contributi di Marino Bartoletti, primo storico conduttore, e Alberto Consarino, insieme a Giambattista Avellino autore di Raimondo Vianello. Al termine della presentazione sono stati premiati Yves Confalonieri, vice Direttore Generale Informazione, e Giacomo Poletti, Direttore Acquisizioni Diritti di Mediaset.

La redazione di SportMediaset ringrazia la Lega Calcio per averci permesso di raccontare la storica trasmissione del nostro gruppo e si complimenta con Lorenzo Dallari per l'organizzazione dell'appuntamento che ha riunito a Parma il meglio del calcio italiano.