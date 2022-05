Playoff Mondiali: Scozia-Ucraina su Canale 20 e in streaming sul sito  

Dopo la fine dei campionati e delle coppe europee, torna il grande calcio internazionale sulle Reti Mediaset. Mercoledì 1° giugno, il canale 20 propone, in differita alle ore 23.00, Scozia-Ucraina, la semifinale dei playoff per accedere ai prossimi Mondiali. La gara, prevista per marzo, è stata posticipata per l’inizio del conflitto in Ucraina. Chi vince dovrà poi affrontare in finale il Galles, per conquistare il pass per il Qatar. Anche questo match, domenica 5 giugno, sarà visibile, in diretta e in esclusiva in chiaro, alle ore 18.00, sul 20. La telecronaca della partita è affidata a Raffaele Pappadà.

