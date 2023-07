Pier Silvio Berlusconi: "Tifate per noi, questo è solo l'inizio"

© ufficio-stampa

"Una serata che ha sempre qualcosa di speciale". Così Pier Silvio Berlusconi introduce l'incontro con la stampa di martedì scorso nello studio 20 di Cologno Monzese. L'Amministratore Delegato di Mediaset racconta il momento complicato del triennio 2020-2023 tra pandemia, guerra e crisi energetica, un periodo difficile nel quale Mediaset ha ottenuto risultati straordinari in termine di produzione, risultati e sviluppo. "Mediaset non è mai stata ferma, abbiamo lavorato tantissimo negli anni per allargare il nostro raggio d'azione con un sistema crossmediale che parla al 96% della popolazione tutte le settimane"- ha aggiunto Pier Silvio Berlusconi. "Il lavoro da fare è ancora tanto ed è fondamentale per il sistema industriale del nostro paese: una ragione in più per tifare per Media For Europe, questo è solo l'inizio".