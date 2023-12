Ogni singolo istante, il libro di Lapo De Carlo: la recensione

IL LIBRO CONSIGLIATO

Una vita ritmata da eventi storici, personali e dell’Inter. Mezzo secolo di avvenimenti con una prospettiva che cambia ogni anno, ogni istante

© ufficio-stampa Lapo De Carlo è uno degli opinionisti di riferimento nel mondo nerazzurro. Direttore de L’interista, conduttore a Radio Giornale Radio, collaboratore de La Ragione e volto noto di Tele Lombardia, è stato in passato anche collaboratore di Premium Sport. Con "Ogni singolo istante" (Laurana Editore) racconta 50 anni di vita scanditi dalla passione per l'Inter.

Forse non c'è mai stata una sola vita che abbia preso la direzione immaginata. Questa è una storia fatta di storie che cambiano continuamente rotta, come alcuni amori traballanti e le partite dell'Inter, come gli avvenimenti storici che scolpiscono mezzo secolo e, modellando le esistenze, in questo libro battono il tempo andando in parallelo. Ripercorrendo il proprio percorso di vita, Lapo De Carlo racconta cinquant'anni di Storia italiana e internazionale, soffermandosi su vicende che appartengono a mondi diversi e si incontrano nella coscienza comune. Un emozionante resoconto che tocca un'epoca fatta di istanti pubblici e personali, sincopati dalla passione per una squadra. Tra un passaggio e l'altro.

E’ ambizioso il primo libro di Lapo De Carlo, articolato in 50 anni di storia, dal 1974 a oggi, ritmati dalle partite dell’Inter.

L’idea è quello di intrecciare la storia personale dell’autore con vicende storiche che vanno dal terremoto in Friuli negli anni 70 al periodo “Covid”, passando per l’11 settembre o per raccontare le trasformazioni della società, con l’avvento di internet, gli smartphone, i social. Costanti i riferimenti cinematografici lungo tutto il romanzo (De Carlo su Giornale Radio, oltre alla trasmissione sportiva del pomeriggio conduce anche un programma sul cinema).

Il romanzo di Lapo De Carlo riflette fedelmente la coscienza dell’autore nell’età in cui si descrive, come quando era bambino: “ancora non conoscevo l’amore non avevo mai baciato una ragazza, non avevo ancora sofferto per qualcosa. L’Inter era il perfetto surrogato di ciò che poteva essere una fidanzata, una moglie, un genitore, un amico, il tuo cane, la tua auto. In quel momento l’Inter, il Casale, il Tottenham, Luke Skywalker, Fonzie, Batman erano stabilmente i miei eroi”

C’è anche spazio per il Milan, la Juventus e il Tottenham, con cui De Carlo inizia il libro, rivelando il suo secondo amore calcistico.

Forse tra le cose che stupiscono di “Ogni singolo istante” è l’approccio anglosassone, vicino al “Febbre a 90” di Nick Hornby.

Una bella sorpresa.