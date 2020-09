Messi ambasciatore OrCam per aiutare le persone non vedenti e ipovedenti 

L'ACCORDO

Lionel Messi scende in campo per le persone non vedenti e ipovedenti diventando ambasciatore di OrCam Technologies, leader nel settore delle innovazioni personali a intelligenza artificiale. Il fuoriclasse argentino incontrerà decine di persone provenienti da tutto il mondo che soffrono di disabilità visive a cui consegnerà l'Orcam MyEye, una soluzione di tecnologia assistiva che accrescerà la loro indipendenza nella vita quotidiana.

Il primo di questi incontri è avvenuto appena prima che la pandemia sconvolgesse il mondo, per la Pulce un momento particolarmente toccante: “L'emozione è stata incredibile. Incontrare questo straordinario gruppo di persone provenienti da tutto il mondo è stato per me un momento davvero magico e motivante. Assistendo al primo utilizzo di OrCam MyEye da parte dei membri del ‘Dream Team’, mi è stato chiaro fin da subito che questo dispositivo avrebbe cambiato la vita di ognuno di loro.”

“MyEye offre indipendenza nello svolgimento delle attività quotidiane, fornendo agli utenti un supporto fondamentale per sentirsi integrati nella società, in particolare in contesti lavorativi e di istruzione. Siamo convinti che questa collaborazione con Messi, che rappresenta al meglio il concetto di sfruttare al massimo il proprio potenziale, ci permetterà di raggiungere milioni di persone non vedenti e ipovedenti" spiega il professor Amnon Shashua, co-fondatore e co-Ceo di OrCam.

Wireless, disponibile in 25 lingue e 50 Paesi e della dimensione di un dito: MyEye legge in modo discreto un testo stampato o digitale, da qualsiasi superficie, ad alta voce e in tempo reale per chi lo indossa. Applicabile magneticamente sulla montatura degli occhiali di chi lo indossa e del peso di soli 22,5 grammi, è l'unica tecnologia di visione artificiale indossabile che si attiva con il semplice gesto di indicare col dito o semplicemente seguendo lo sguardo di chi lo indossa, consentendo quindi un utilizzo a mani libere, senza la necessità di uno smartphone o di una rete Wi-Fi.