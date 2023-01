Lo sport nel 2023: tutti gli eventi da non perdere

NUOVO ANNO

Tanto calcio e grandi appuntamenti mondiali (nuoto, ciclismo, atletica, basket e rugby) ed europei (volley). Con i tornei di tennis e i motori da seguire con passione

Lasciato alle spalle un anno con Olimpiadi invernali in apertura e Mondiali di calcio in chiusura, il 2023 dello sport ci regala tantissimi eventi da non perdere tra le varie discipline, individuali e di squadra. Appuntamento con i Mondiali per nuoto, ciclismo, atletica, basket, rugby e calcio femminile. Occhi puntati sugli azzurri del volley maschile e femminile, che agli Europei puntano a difendere il titolo di campioni in carica. Tanto calcio in programma, con il campionato, le Coppe europee, la fase finale della Nations League , le gare di qualificazione dell'Italia a Euro 2024 e gli Europei Under 21. E ancora: i grandi tornei di tennis, con la United Cup new entry di inizio anno, i grandi Giri e le classiche del ciclismo e i motori con Formula 1, MotoGP e Formula E.

GENNAIO

28/12-6/1 SALTO CON GLI SCI: Tournée Quattro Trampolini (Germania, Austria)

29/12-8/1 TENNIS: United Cup (Brisbane, Perth e Sydney - Australia)

31/12-8/1 SCI DI FONDO: Tour de Ski (Val Mustair - Svizzera, Oberstdorf - Germania, Val di Fiemme - Italia)

31/12-15/1 RALLY: Dakar Rally (Arabia Saudita)

1-8/1 TENNIS: Atp-Wta Adelaide International 1

4/1 CALCIO: ripresa Serie A

4/1 SCI: Coppa del Mondo maschile (Garmisch Partenkirchen, Germania)

4-5/1 SCI: Coppa del Mondo femminile (Zagabria, Croazia)

6-8/1 PATTINAGGIO VELOCITA': Europei (Hamar, Norvegia)

7-8/1 SCI: Coppa del Mondo maschile (Adelboden, Svizzera)

7-8/1 SCI: Coppa del Mondo femminile (Kranjska Gora, Slovenia)

10/1 SCI: Coppa del Mondo femminile (Flachau, Austria)

10/1 CALCIO: Coppa Italia Ottavi di finale: Inter-Parma

11/1 CALCIO: Coppa Italia Ottavi di finale: Milan-Torino

11-29/1 PALLAMANO: Mondiali maschili (Svezia e Polonia)

12/1 CALCIO: Coppa Italia Ottavi di finale: Fiorentina-Sampdoria e Roma-Genoa

13-15/1 SCI: Coppa del Mondo maschile (Wengen, Svizzera)

14-16/1 SHORT TRACK: Campionati europei (Gdansk, Polonia)

14-15/1 SCI: Coppa del Mondo femminile (St.Anton, Austria)

14/1 FORMULA E: EPrix di Città del Messico (Messico)

14-22/1 CICLISMO: Tour Down Under (Australia)

15/1 CALCIO: Supercoppa di Spagna finale

16-29/1 TENNIS: Australian Open (Melbourne, Australia)

17/1 CALCIO: Coppa Italia Ottavi di finale: Napoli-Cremonese

18/1 CALCIO: Supercoppa Milan-Inter (Riyad, Arabia Saudita)

19/1 CALCIO: Coppa Italia Ottavi di finale: Atalanta-Spezia, Lazio-Bologna e Juventus-Monza

19-22/1 RALLY: Rally di Monte Carlo

20-22/1 SCI: Coppa del Mondo maschile (Kitzbuehel, Austria)

20-22/1 SCI: Coppa del Mondo femminile (Cortina d'Ampezzo, Italia)

21-22/1 SCI DI FONDO: Coppa del Mondo a Livigno

23/1-5/2 BOB E SKELETON: Mondiali (St.Moritz, Svizzera)

24/1 SCI: Coppa del Mondo maschile (Schladming, Austria)

24/1 SCI: Coppa del Mondo femminile (Plan de Corones, Italia)

25-29/1 PATTINAGGIO DI FIGURA: Europei (Espoo, Finlandia)

27-29/1 SLITTINO: Mondiali (Oberhof, Germania)

27-28/1 FORMULA E: EPrix di Diriyah (Arabia Saudita)

28-29/1 SCI: Coppa del Mondo maschile (Garmisch Partenkirchen, Germania)

28-29/1 SCI: Coppa del Mondo femminile (Spindleruv Mlyn, Rep.Ceca)

28-29/1 VOLLEY: Coppa Italia femminile Final Four (Bologna)

31/1 CALCIO: Coppa Italia Quarti di finale

© Getty Images

FEBBRAIO

1-2/2 CALCIO: Coppa Italia Quarti di finale

1-11/2 CALCIO: Campionati mondiali per Club (Marocco)

3-4/2 TENNIS: Coppa Davis preliminari

3-5/2 SCI DI FONDO: Coppa del Mondo a Dobbiaco

4/2 SCI: Coppa del Mondo maschile (Chamonix, Francia)

5/2 RUGBY: Torneo 6 Nazioni 1.a giornata (Italia-Francia)

6-19/2 SCI: Mondiali (Courchevel/Méribel, Francia)

8-19/2 BIATHLON: Mondiali (Oberhof, Germania)

9-12/2 RALLY: Rally di Svezia

10-12/2 SCHERMA: Coppa del Mondo fioretto a Torino

11/2 FORMULA E: EPrix di Hyderabad (India)

12/2 RUGBY: Torneo 6 Nazioni 2.a giornata (Inghilterra-Italia)

12/2 FOOTBALL AMERICANO: Super Bowl NFL (Glendale, Arizona, Usa)

14-15/2 CALCIO: Champions League Ottavi di finale andata (Milan-Tottenham il 14/2)

15-19/2 BASKET: Final Eight Coppa Italia a Torino

16/2 CALCIO: Europa League spareggi andata (Juventus-Nantes e Salisburgo-Roma)

16/2 CALCIO: Conference League spareggi andata (Lazio-Cluj e Braga-Fiorentina)

19/2 BASKET NBA: All Star Game (Salt Lake City, Utah, Usa)

21-22/2 CALCIO: Champions League Ottavi di finale andata (Eintracht Francoforte-Napoli il 21/2 e Inter-Porto il 22/2)

23/2 CALCIO: Europa League spareggi ritorno (Nantes-Juventus e Roma-Salisburgo)

23/2 CALCIO: Conference League spareggi ritorno (Cluj-Lazio e Fiorentina-Braga)

23/2 BASKET: Qualificazioni Mondiali, Ucraina-Italia

26/2 BASKET: Qualificazioni Mondiali, Spagna-Italia

24-26/2 SUPERBIKE: Round a Phillip Island, Australia

25-26/2 SCI: Coppa del Mondo femminile (Crans Montana, Svizzera)

25-26/2 SCI: Coppa del Mondo maschile (Palisades Tahoe, Usa)

25/2 FORMULA E: EPrix di Città del Capo (Sudafrica)

25-26/2 VOLLEY: Coppa Italia maschile Final Four (Roma)

25/2 RUGBY: Torneo 6 Nazioni 3.a giornata (Italia-Irlanda)

© Getty Images

MARZO

1/3 CICLISMO: Trofeo Laigueglia (Italia)

2-5/3 ATLETICA: Europei indoor (Istanbul, Turchia)

2-5/3 PATTINAGGIO VELOCITA': Mondiali (Heerenveev, Olanda)

3-4/3 SCI: Coppa del Mondo femminile (Kvitjfell, Norvegia)

3-5/3 SCI: Coppa del Mondo maschile (Aspen, Usa)

3-5/3 SUPERBIKE: Round in Indonesia

4/3 CICLISMO: Strade Bianche (Siena, Italia)

5-12/3 CICLISMO: Parigi-Nizza (Francia)

5/3 FORMULA UNO: GP Bahrain a Sakhir

5/3 ATLETICA: Maratona di Tokyo (Giappone)

6-12/3 CICLISMO: Tirreno-Adriatico (Italia)

6-19/3 TENNIS: Masters 1000 Indian Wells

7-8/3 CALCIO: Champions League Ottavi di finale ritorno (Tottenham-Milan l'8/3)

9/3 CALCIO: Europa League ottavi andata

9/3 CALCIO: Conference League ottavi andata

10-11/3 SCI: Coppa del Mondo femminile (Are, Svezia)

10-12/3 SHORT TRACK: Mondiali (Corea del Sud)

11-12/3 SCI: Coppa del Mondo maschile (Kranjska Gora, Slovenia)

11/3 RUGBY: Torneo 6 Nazioni 4.a giornata (Italia-Galles)

12/3 VOLLEY: SuperLega, ultima giornata regular season

14-15/3 CALCIO: Champions League Ottavi di finale ritorno (Porto-Inter il 14/3, Napoli-Eintracht Francoforte il 15/3)

15-19/3 SCI: finali Coppa del Mondo (Soldeu, Andorra)

15/3 CICLISMO: Milano-Torino

16/3 CALCIO: Europa League ottavi ritorno

16/3 CALCIO: Conference League ottavi ritorno

16-19/3 RALLY: Rally del Messico

18/3 RUGBY: Torneo 6 Nazioni 5.a giornata (Scozia-Italia)

18/3 CICLISMO: Milano-Sanremo (Italia)

19/3 FORMULA UNO: GP Arabia Saudita a Gedda

19/3 VOLLEY: SuperLega, quarti playoff

19/3 ATLETICA: Maratona di Roma

19/3-2/4 TENNIS: Masters 1000 Miami

20-26/3 PATTINAGGIO DI FIGURA: Mondiali (Saitama, Giappone)

23/3 CALCIO: Qualificazioni Europei 2024 (Italia-Inghilterra)

25/3 FORMULA E: EPrix di San Paolo (Brasile)

26/3 CICLISMO: Gand-Wevelgem (Belgio)

26/3 CALCIO: Qualificazioni Europei 2024 (Malta-Italia)

26/3 MOTOMONDIALE: GP del Portogallo in Algarve

© Getty Images

APRILE

1-9/4 CURLING: Mondiali maschili (Ottawa, Canada)

2/4 FORMULA UNO: GP Australia a Melbourne

2/4 MOTOMONDIALE: GP Argentina a Termas de Rio Hondo

2/4 CICLISMO: Giro delle Fiandre (Belgio)

2/4 ATLETICA: Milano Marathon e Maratona di Parigi

3-8/4 CICLISMO: Giro dei Paesi Baschi

4-5/4 CALCIO: Coppa Italia Semifinali andata

6-9/4 GOLF: Masters Tournament (Augusta, Stati Uniti)

8/4 VOLLEY: A1 donne, ultima giornata regular season

8-16/4 TENNIS: Masters 1000 Montecarlo

9/4 CICLISMO: Parigi-Roubaix (Francia)

9/4 BASKET: Nba, fine regular season

11-12/4 CALCIO: Champions League quarti di finale andata

11-16/4 GINNASTICA ARTISTICA: Europei ad Antalya (Turchia)

13/4 CALCIO: Europa League quarti andata

13/4 CALCIO: Conference League quarti andata

13-14/4 BASKET: Eurolega, fine regular season

15/4 VOLLEY: A1 donne, inizio playoff

15/4 BASKET: Nba, inizio playoff

16/4 FORMULA UNO: da assegnare

16/4 MOTOMONDIALE: GP delle Americhe ad Austin, Texas

16/4 CICLISMO: Amstel Gold Race (Paesi Bassi)

17-21/4 CICLISMO: Tour des Alpes (Austria e Italia)

17/4 ATLETICA: Maratona di Boston

18-19/4 CALCIO: Champions League quarti di finale ritorno

19/4 CICLISMO: Freccia Vallone (Belgio)

20/4 CALCIO: Europa League quarti ritorno

20/4 CALCIO: Conference League quarti ritorno

20-23/4 RALLY: Rally di Croazia

21-23/4 SUPERBIKE: Round in Olanda (Assen)

22-23/4 FORMULA E: EPrix di Berlino (Germania)

22/4 PALLANUOTO: Serie A1 maschile fine regular season

22/4 CICLISMO: Liegi-Bastogne-Liegi (Belgio)

23/4 ATLETICA: Maratona di Londra

24/4-7/5 TENNIS: Masters 1000 Madrid

25-26/4 CALCIO: Coppa Italia Semifinali ritorno

25-30/4 CICLISMO: Giro di Romandia

30/4 VOLLEY: SuperLega, inizio finale scudetto

30/4 FORMULA UNO: GP Azerbaigian a Baku

30/4 MOTOMONDIALE: GP di Spagna (Jerez)

MAGGIO

3/5 BASKET: Eurocup finale

3/5 PALLANUOTO: Serie A1 maschile inizio playoff

4-7/5 GOLF: Open d'Italia a Roma

5/5 ATLETICA: Diamond League (Doha, Qatar)

5-7/5 SUPERBIKE: Round Spagna ad Aragona

6/5 FORMULA E: EPrix del Principato di Monaco (Montecarlo)

6/5 CALCIO: finale Coppa del re

6-28/5 CICLISMO: Giro d'Italia (Italia)

7/5 FORMULA UNO: GP di Miami (Usa)

7/5 BASKET: Serie A1 maschile fine regular season

8-21/5 TENNIS: Internazionali d'Italia (Roma, Italia)

9-10/5 CALCIO: Champions League semifinali andata

11/5 CALCIO: Europa League semifinali andata

11/5 CALCIO: Conference League semifinali andata

11-14/5 RALLY: Rally di Portogallo

12-28/5 HOCKEY GHIACCIO: Mondiali in Finlandia (Tampere) e Lettonia (Riga)

14/5 MOTOMONDIALE: GP di Francia (Le Mans)

15-21/5 GOLF: PGA Championship (Oak Hill Country Club, Rochester, NY)

16-17/5 CALCIO: Champions League semifinali ritorno

17-21/5 GINNASTICA RITMICA: Europei a Baku (Azerbaigian)

18/5 CALCIO: Europa League semifinali ritorno

18/5 CALCIO: Conference League semifinali ritorno

19/5 CALCIO: Serie B ultima giornata

19-21/5 BASKET: Eurolega Final Four a Kaunas (Lituania)

20/5 VOLLEY: Super Final Champions League maschile

21/5 VOLLEY: Super Final Champions League femminile

21/5 FORMULA UNO: GP dell'Emilia Romagna (Imola, Italia)

24/5 CALCIO: finale Coppa Italia a Roma

28/5 FORMULA UNO: GP di Monaco (Montecarlo)

28/5-11/6 TENNIS: Open di Francia - Roland Garros (Parigi, Francia)

28/5 ATLETICA: Diamond League (Rabat, Marocco)

30/5-4/6 VOLLEY: Nations League femminile

31/5 CALCIO: finale Europa League



© Getty Images

GIUGNO

1/6 BASKET: Nba, inizio Finals

1-4/6 RALLY: Rally d'Italia in Sardegna

2/6 ATLETICA: Diamond League Golden Gala a Roma

2-4/6 SUPERBIKE: Round Emilia Romagna a Misano

3/6 CALCIO: finale Fa Cup

3-4/6 FORMULA E: EPrix di Giacarta (Indonesia)

4/6 CALCIO: ultima giornata Serie A

4/6 FORMULA UNO: GP di Spagna (Barcellona)

4-11/6 CICLISMO: Giro del Delfinato

6-11/6 VOLLEY: Nations League maschile

7/6 CALCIO: finale Conference League

9/6 ATLETICA: Diamond League (Parigi, Francia)

10/6 CALCIO: finale Champions League

10-11/6 AUTOMOBILISMO: 24 ore di Le Mans

11/6 MOTOMONDIALE: GP d'Italia (Mugello)

12-18/6 CICLISMO: Giro di Svizzera

13-18/6 VOLLEY: Nations League femminile

14-18/6 CALCIO: semifinali e finale Nations League (Olanda, Rotterdam ed Enschede)

15/6 ATLETICA: Diamond League (Oslo, Norvegia)

15-25/6 BASKET: Europei femminili in Slovenia e Israele

15-18/6 GOLF: US Open (Los Angeles, California, Usa)

18/6 FORMULA UNO: GP del Canada (Montreal)

18/6 MOTOMONDIALE: GP di Germania (Sachsenring)

20-25/6 VOLLEY: Nations League maschile

21/6-8/7 CALCIO: Europei Under 21 in Romania e Georgia

21/6-2/7 EUROPEAN GAMES in Polonia

22-25/6 CICLISMO: Campionati nazionali

22-25/6 RALLY: Safari Rally del Kenya

23-25/6 NUOTO: Trofeo Sette Colli Roma

24/6 FORMULA E: EPrix Portland (Usa)

25/6 MOTOMONDIALE: GP Olanda (Assen)

30/6 ATLETICA: Diamond League (Losanna, Svizzera)

30/6-2/7 SUPERBIKE: Round Gran Bretagna a Donington

30/6-9/7 CICLISMO: Giro d'Italia donne

© Getty Images

LUGLIO

1-23/7 CICLISMO: Tour de France

2/7 FORMULA UNO: GP Austria a Spielberg

2/7 ATLETICA: Diamond League (Stoccolma, Svezia)

3-16/7 TENNIS: Torneo di Wimbledon - The Championships (Londra, Gran Bretagna)

9/7 FORMULA UNO: GP Gran Bretagna a Silverstone

9/7 MOTOMONDIALE: GP Kazakistan a Sokol

14-30/7 NUOTO: Mondiali a Fukuoka (Giappone)

15-16/7 FORMULA E: EPrix Roma

16/7 ATLETICA: Diamond League (Silesia, Polonia)

16-23/7 GOLF: The Open Championship (Royal Liverpool)

20/7-20/8 CALCIO: Mondiali donne in Australia e Nuova Zelanda

20-23/7 RALLY: Safari Rally d'Estonia

21/7 ATLETICA: Diamond League (Montecarlo, Principato di Monaco)

22-30/7 SCHERMA: Mondiali a Milano

23/7 FORMULA UNO: GP Ungheria a Budapest

28/7-8/8 UNIVERSIADI a Chengdu (Cina)

28-30/7 SUPERBIKE: Round Repubblica Ceca (Most)

29/7 ATLETICA: Diamond League (Shanghai, Cina)

29-30/7 FORMULA E: EPrix Londra (Gran Bretagna)

30/7 FORMULA UNO: GP Belgio a Spa Francorchamps

© Getty Images



AGOSTO

3/8 ATLETICA: Diamond League (Shenzhen, Cina)

3-6/8 RALLY: Rally di Finlandia

3-13/8 CICLISMO: Mondiali a Glasgow in Scozia

6/8 MOTOMONDIALE: GP Gran Bretagna a Silverstone

7-13/8 TENNIS: Masters 1000 Toronto

8/8 CALCIO: Champions League terzo turno preliminare

10/8 CALCIO: Europa League terzo turno preliminare

10/8 CALCIO: Conference League terzo turno preliminare

13-20/8 TENNIS: Masters 1000 Cincinnati

14/8-3/9 TIRO A VOLO E TIRO A SEGNO: Mondiali a Baku (Azerbaigian)

15/8-3/9 VOLLEY: Europei femminili (in Belgio, Italia, Germania ed Estonia)

16/8 CALCIO: Supercoppa Europea

19-27/8 ATLETICA: Mondiali a Budapest (Ungheria)

20/8 CALCIO: inizio Serie A

20/8 MOTOMONDIALE: GP Austria al Red Bull Ring Spielberg

22/8 CALCIO: Champions League playoff

23-27/8 GINNASTICA RITMICA: Mondiali a Valencia (Spagna)

24/8 CALCIO: Europa League playoff

24/8 CALCIO: Conference League playoff

25/8-10/9 BASKET: Mondiali maschili in Giappone, Filippine e Indonesia

26/8-17/9 CICLISMO: Vuelta a España

27/8 FORMULA UNO: GP Olanda a Zandvoort

28/8-10/9 TENNIS: US Open (New York, Stati Uniti)

28/8-16/9 VOLLEY: Europei maschili (in Italia, Bulgaria, Macedonia del Nord e Israele)

31/8 ATLETICA: Diamond League (Zurigo, Svizzera)

© Getty Images



SETTEMBRE

3/9 FORMULA UNO: GP Italia a Monza

3/9 MOTOMONDIALE: GP di Catalunya (Barcellona)

3-10/9 CANOTTAGGIO: Mondiali a Belgrado

7-10/9 RALLY: Rally dell'Acropoli (Grecia)

8/9 ATLETICA: Diamond League (Bruxelles, Belgio)

9/9 CALCIO: Qualificazioni Europei 2024 (Macedonia del Nord-Italia)

8-10/9 SUPERBIKE: Round Francia a Magny-Cours

8/9-28/10 RUGBY: Mondiali in Francia

10/9 MOTOMONDIALE: GP San Marino a Misano Adriatico

12/9 CALCIO: Qualificazioni Europei 2024 (Italia-Ucraina)

11-17/9 TENNIS: fase a gironi Coppa Davis

16-17/9 ATLETICA: Diamond League (Eugene, Usa)

16-24/9 VOLLEY: torneo preolimpico femminile in Giappone

17/9 FORMULA UNO: GP Singapore

19-24/9 CICLISMO: Europei a Drenthe (Olanda)

22-24/9 SUPERBIKE: Round Spagna ad Aragon

24/9 FORMULA UNO: GP Giappone a Suzuka

24/9 MOTOMONDIALE: GP India a Greater Noida

24/9 ATLETICA: Maratona di Berlino (Germania)

24/9-1/10 BASEBALL: Europei a Brno (Rep.Ceca)

25/9-1/10 GOLF: Ryder Cup (Roma)

28/9-1/10 RALLY: Rally Cile

29/9-1/10 SUPERBIKE: Round Portogallo a Portimão-Algarve

29/9-8/10 GINNASTICA ARTISTICA: Mondiali ad Anversa (Belgio)

30/9 CICLISMO: Giro dell'Emilia

30/9-8/10 VOLLEY: torneo preolimpico maschile in Giappone

© Getty Images

OTTOBRE

1/10 MOTOMONDIALE: GP Giappone a Motegi

2/10 CICLISMO: Coppa Bernocchi

3/10 CICLISMO: Tre Valli Varesine

4-15/10 TENNIS: Masters 1000 Shanghai

5/10 CICLISMO: Gran Piemonte

7/10 CICLISMO: Giro di Lombardia

8/10 FORMULA UNO: GP Qatar a Doha

8/10 CICLISMO: Parigi-Tours

8/10 ATLETICA: Maratona di Chicago (Stati Uniti)

13-15/10 SUPERBIKE: Round Argentina a San Juan

14/10 CALCIO: Qualificazioni Europei 2024 (Italia-Malta)

15/10 MOTOMONDIALE: GP Indonesia a Mandalika

17/10 CALCIO: Qualificazioni Europei 2024 (Inghilterra-Italia)

22/10 MOTOMONDIALE: GP Australia a Phillip Island

22/10 FORMULA UNO: GP Usa ad Austin

26-29/10 RALLY: Rally Europa Centrale

28/10-5/11 TENNIS: Masters 1000 Parigi-Bercy

29/10 FORMULA UNO: GP Messico a Città del Messico

29/10 MOTOMONDIALE: GP Thailandia a Buriram

© Getty Images

NOVEMBRE

5/11 FORMULA UNO: GP Brasile a San Paolo

5/11 ATLETICA: Maratona di New York (Stati Uniti)

12/11 MOTOMONDIALE: GP Malaysia a Sepang

12-16/11 TENNIS: Next Gen Atp Finals

12-19/11 TENNIS: ATP Tour Finals (Torino, Italia)

16-19/11 RALLY: Rally Giappone

17/11 CALCIO: Qualificazioni Europei 2024 (Italia-Macedonia del Nord)

18/11 FORMULA UNO: GP Las Vegas

19/11 MOTOMONDIALE: GP del Qatar a Losail

20/11 CALCIO: Qualificazioni Europei 2024 (Ucraina-Italia)

26/11 FORMULA UNO: GP Abu Dhabi

26/11 MOTOMONDIALE: GP Comunitat Valenciana a Valencia

DICEMBRE

4/12 VOLLEY: Mondiale per club maschile

5-10/12 NUOTO: Europei vasca corta a Otopeni (Romania)

11/12 VOLLEY: Mondiale per club femminile