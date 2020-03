Il coronavirus decima lo sport, ecco cosa resta in programma   

CICLISMO, RALLY E NON SOLO

L'emergenza-coronavirus ha stravolto il calendario sportivo. Solo nelle ultime ore sono arrivate le ufficialità della sospensione di Champions League ed Europa League, della Premier League, della Ligue 1, della Bundesliga, della Nba, dell'Eurolega, ma anche del rinvio dei primi Gran Premi di Formula 1, del Giro d'Italia e di altri importanti eventi in programma. E anche Euro 2020 sembra in grande pericolo.

Resta da chiedersi quali eventi sportivi siano ancora in programma e non siano stati ancora colpiti dall'emergenza. L'ultimo grande evento a crollare è stato il campionato tedesco di calcio, il cui 26esimo turno avrebbe dovuto disputarsi a porte chiuse: in Germania, inizialmente, lo stop avrebbe dovuto iniziare da martedì 17 marzo.

Questi i principali eventi ancora in calendario per il mese di marzo, o comunque non ancora rinviati al 13 marzo

- Ciclismo, Parigi-Nizza (fino a sabato 14 marzo)

- Boxe, qualificazioni Giochi Olimpici, torneo europeo di Londra (fino al 23 marzo)

- Rally, Rally Messico (fino a domenica 15 marzo)

- Biathlon, Coppa del Mondo, Kontolahti (Finlandia), fino a domenica 15 marzo

- Snowboard, Coppa del Mondo

- Beach volley, World Tour 4 stelle, Cancun (Messico), 25-29 marzo

- Karate, Europei (25-29 marzo)