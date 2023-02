Hogwarts Legacy: a scuola di magia e stregoneria nel mondo di Harry Potter

VIDEOGIOCHI

Abbiamo provato l'attesissimo action Rpg open world dedicato alla saga del Wizarding World di J. K. Rowling: la recensione



© ufficio-stampa Dici Harry Potter e non puoi che pensare alle fantastiche avventure dell'amatissimo e leggendario personaggio creato da J. K. Rowling. Ma al suo nome è legata anche una delle ambientazioni di fantasia più iconiche: Hogwarts. E proprio Hogwarts Legacy è il nome dell'ultimo gioco dedicato alle atmosfere rese famose dal giovane mago occhialuto, che mettono la scuola di magia e stregoneria e il Wizarding World al centro della saga. Sviluppato da Avalanche Software e distribuito da Warner Bros. con l'etichetta Portkey Games, Hogwarts Legacy è disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC, mentre dal 4 aprile lo sarà per PlayStation 4 e Xbox One e dal 25 luglio per Nintendo Switch.

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

Si tratta di un action RPG open world ambientato nel mondo magico del 1800, prima dell'arrivo di Harry Potter stesso. Vi ritroverete nei panni di uno studente o una studentessa, che ha la rara abilità di attingere a un'antica, potente magia. Con l'aiuto della Guida pratica e l'istruzione impagabile ricevuta dai professori, potrete vivere una trama piena di misteri e sfide mozzafiato. I giocatori arrivano a Hogwarts come nuovi studenti del quinto anno, accompagnati dal professor, un anziano mago sempre al loro fianco. All'inizio dell'avventura potranno personalizzare l'aspetto del loro alter ego scegliendo tra tante opzioni, per essere il mago o la strega che desiderano.Dopo aver scelto o esser stati assegnati a una delle quattro case di Howgarts (), incontreranno i loro compagni nelle stanze comuni e parteciperanno a lezioni come Magie, Difesa dalle Arti Oscure, Erbologia e Pozioni. Qui conosceranno i loro insegnanti, impareranno a lanciare incantesimi, a coltivare piante magiche, a preparare pozioni e molto altro. Oltre alle lezioni e alle magie, i giocatori avranno accesso a un ampio set di potenziamenti, talenti e abilità che li aiuteranno nei loro progressi come maghi o streghe. Potranno cimentarsi in sfide in tutto il mondo per accumulare esperienza e migliorare le proprie abilità.

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

Tra una lezione e l'altra, i giocatori potranno esplorare una versione completa del Castello di Hogwarts, dove, oltre a frequentare i corsi, potranno scoprire segrete, passaggi nascosti ed enigmi complessi. Svilupperanno le abilità del proprio personaggio imparando a padroneggiare potenti incantesimi e affinando le tecniche di combattimento per affrontare nemici letali.L’open world del gioco è pensato per muoversi liberamente per il castello e nell'area circostante, esplorando zone nuove o già note del mondo magico comee la. Magari volando su una scopa magica, prima di addomesticare e cavalcare bestie magiche e combattere contro nemici come troll, ragni e maghi oscuri. Ma la missione più importante è quella di scoprire chi si nasconde dietro a ciò che è accaduto prima del viaggio verso Hogwarts e come sono collegate le figure di, capo della ribellione goblin, e, un mago oscuro in guerra con lui.

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

Una trama appassionante fin da subito, che ben ricalca le storie originali anche grazie alla presenza di personaggi antesignani come lae il. Abbastanza per tenere lontana anni luce la parola noia. Lo si capisce fin da subito, quando si dà una prima occhiata all'ampia mappa, che comprende sia la zona del castello, sia quelle adiacenti. Si può esplorare liberamente e affrontare la maggior parte delle missioni, ma non solo. Quelle principali vi permettono di avanzare nella storia, sono varie, numerose e di qualità assoluta. Quelle secondarie non risultano decisive per l'esito del gioco, ma consentono di entrare in profondità nella storia, approfondendo i rapporti con i tanti personaggi che incontrerete lungo il vostro cammino. Comunque stimolanti e curiose, ma anche in grado di regalarvi oggetti da collezionare.Ogni attività porta punti esperienza (migliorano le vostre statistiche di salute, attacco e difesa) e punti talento (da spendere per acquisire nuove abilità). Tra le ricompense ci sono inoltre indumenti e accessori non solo estetici. Chiaramente, Hogwarts Legacy non si limita a missioni e avventure, ma dà grande spazio anche alle lezioni. Le numerose materie previste dai corsi del quinto anno vi permettono di apprendere abilità e imparare le fondamentali magie. Tutte da scoprire e perfettamente riprodotte rispetto ai racconti originali. Non hanno un ruolo marginale, poi, la Stanza delle Necessità, che si sblocca tramite una missione principale e potrà essere personalizzata a piacimento, e le interazioni con gli altri studenti, che aumentano a dismisura il numero delle attività da fare, regalando parecchie sorprese.Non solo magie e rompicapi da risolvere, tuttavia, ma anche combattimenti. Che grazie a un sistema semplice (soprattutto all'inizio), ma funzionale e divertente, vi permette di cavarvela alla grande anche quando vi imbattete in maghi oscuri e creature magiche, soprattutto all'esterno del castello. Poi, con l'aumentare delle abilità, gli scontri diventano anche più strategici.Ma, come sempre quando si tratta di videogiochi, anche l'occhio vuole la sua parte e nella nostra prova su, questo Hogwarts Legacy ci ha conquistati. Vi ritroverete a perlustrare ambientazioni pazzesche, con una resa del dettaglio, anche quello più piccolo e apparentemente insignificante, da lasciare a bocca aperta. Dentro e fuori dal castello, tutto è perfettamente riprodotto come ogni appassionato della saga ricorda di aver letto o visto al cinema. Graficamente è impressionante, senza per questo prestare il fianco a inciampi tecnici. Soltanto la resa dei personaggi è un gradino inferiore al resto. In particolare, l'espressività dei volti risulta un po' limitata, con meno dettagli e una certa rigidezza delle animazioni. Ma stiamo rasentando la pignoleria. All'altezza della situazione è anche il comparto audio grazie a numerose e fantastiche tracce, sia legate alla colonna sono dei film, sia del tutto originali. Nota di merito anche per il doppiaggio in italiano, presente dall'inizio alla fine con i dialoghi riprodotti anche a schermo.Insomma, vi sentirete davvero degli studenti di Hogwarts. Protagonisti del vostro destino, visto che ogni decisione presa darà un indirizzo preciso alla storia. Una storia enorme, con tanto da fare e da vedere, che non catturerà solo gli amanti della saga, ma saprà conquistare tutti coloro che vogliono approfittare di questa occasione per entrare nel magico mondo di Harry Potter.