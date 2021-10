Fair Play Cup: il 23 ottobre a Milano amichevole per ricordare le vittime del Covid-19

A MILANO

Alle 10 allo stadio Pozzo si sfideranno Nazionale Italiana Sicurezza sul Lavoro e la Nazionale Italiana Parlamentari: un messaggio di positività verso il futuro

Il 23 ottobre 2021 presso lo stadio Pozzo alle ore 10 si terrà l’amichevole tra la Nazionale Italiana Sicurezza sul Lavoro e la Nazionale Italiana Parlamentari. Patrocinano l’evento il Comune di Milano, la Nuova Organizzazione d’Imprese, l’AiFOS Associazione Italiana Formatori e Operatori della Sicurezza sul Lavoro e il Comitato Nazionale Italiano Fair Play associazione benemerita del CONI. L’appuntamento vuole essere l’occasione per queste Nazionali sociali di promuovere insieme al Comune di Milano un messaggio di positività verso il futuro, ricordando chi non c’è più e chi ancora combatte contro questo brutto virus. Alla manifestazione vi saranno tanti ospiti di istituzioni sportive e sociali, ma in particolare si invita tutti a partecipare e a far sentire il proprio tifo per raccoglierci insieme nel sostegno verso la speranza che ci unisce!

Sponsor tecnico dell’evento è GIVOVA. L’evento trova il sostegno di Empiria Group che metterà in palio, per l’occasione, un trofeo speciale, così come SERVISAFE e DUPLEX.it hanno dato il loro contributo. Supporto organizzativo da parte di CUN sport management e dell’associazione Con Amore persone cultura e business.

Il programma

Ore 10 Apertura accessi (entrata gratuita e richiesta green pass)

Ore 10:30 Presentazione evento e avvio delle esecuzioni della Banda Musicale della Polizia Locale

Ore 10:45 Entrata in campo delle squadre e inno Nazionale d’apertura

Ore 11 Fischio d’inizio

Ore 11:30 Fine primo tempo

Ore 11:40 Inizio secondo tempo

Ore 12:10 Conclusione dell’amichevole e premiazioni