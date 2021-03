F1, qualifiche Bahrain: pole di Verstappen davanti a Hamilton, Leclerc quarto

Max Verstappen mette a segno la prima pole position stagionale di Formula 1 sul circuito di Sakhir, in Bahrain. L'olandese della Red Bull batte di 388 millesimi Lewis Hamilton (Mercedes), che in griglia precede il compagno di squadra Valtteri Bottas. Quarto posto e seconda fila per Charles Leclerc, prima delle Ferrari, mentre l'altra Rossa di Sainz partirà ottava. Ottimo ritorno di Alonso, nono con la Alpine.