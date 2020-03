Coronavirus e sport, gli aggiornamenti in diretta

EFFETTO CORONAVIRUS

LE NOTIZIE DI GIORNATA



22:27 - MALAGÓ: "LA FIGC SI PRENDA LA RESPONSABILITÀ DI ANDARE AVANTI OPPURE VA COMMISSARIATA"

O martedì in consiglio federale "la Figc conferma di andare avanti e se ne assumono la responsabilità, oppure devono commissariare la Lega di A. Io posso dargli una mano, dico solo che tutti quanti devono andare verso la stessa direzione. Non è che il calcio può avere regole diverse dagli altri sport di squadra". Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, intervenendo a Che tempo che fa sull'emergenza coronavirus in Italia e sulla possibilità che anche i campionati professionistici possano fermarsi. "Fermare le partite? La salute prima di tutto, l'ho già detto - ha proseguito - non si può vedere né sentire che ci sono campionati che vanno avanti e altri no". "Le Olimpiadi a rischio per il coronavirus? L'obiettivo, lo dico da membro Cio, è quello di svolgerle. Non c'e' nessuna controindicazione - aggiunge il capo dello sport italiano - Il Cio vuole dimostrare che in Giappone, che è un'isola senza casi conclamati, saranno Giochi Virus-free a tutti gli effetti, un punto dal quale ricominciare, che sono poi i valori che contraddistinguono lo sport". Alla domanda se invece a rischio possano essere gli Europei di calcio, Malagò precisa: "Gli Europei sono organizzati dalla Uefa, la cerimonia di inaugurazione (a Roma, ndr) è prevista per il 12 giugno. Non conosco per quel periodo le previsioni del picco (di contagiati/guariti ndr), non sarei serio se rispondessi".

20:45 LEGA SERIE A, COSTITUITO COMITATO MEDICO-SCIENTIFICO

La Lega Serie A, già prima della lettera odierna dell'AIC, aveva riunito la scorsa settimana i medici sociali di tutte le Società, con l'obiettivo primario di stabilire regole corrette a tutela della salute degli atleti professionisti. Ha inoltre immediatamente costituito un Comitato di esperti medico-scientifici, coordinato dal Prof. Maurizio Casasco per affrontare la situazione emergenziale dovuta al Coronavirus

20:16 LEGA B: SEGUITO PRESCRIZIONI GOVERNO

La Lega Serie B precisa che dall'inizio dell'emergenza dovuta al diffondersi del virus Covid - 19 si è sempre attenuta alle prescrizioni contenute dai decreti emessi dalle competenti autorità e dal Governo. Stessa condotta trasparente e lineare ha mantenuto anche in occasione della 28a giornata di campionato, nel rigoroso rispetto di quanto previsto nel Dpcm emanato questa mattina dalla presidenza del Consiglio dei ministri, nel quale è contenuta la previsione della disputa a porte chiuse delle gare su tutto il territorio nazionale. Allo stesso modo, anche nel futuro prossimo futuro, la Lega B si atterrà alle eventuali ulteriori disposizioni che saranno diffuse dalle autorità competenti.

19:45 GRECIA, PARTITE A PORTE CHIUSE PER DUE SETTIMANE

Dopo l'Italia, anche la Grecia ha annunciato oggi che tutti gli incontri sportivi professionistici si terranno a porte chiuse a partire da lunedì e per due settimane, a causa della diffusione dell'epidemia di coronavirus. Il ministro della sanità greco Sotiris Tsiodras, che ha parlato di sette nuovi casi di contaminazione nel paese (73 in totale), ha dichiarato che tutte le partite professionistiche, a partire dai 16/i d'andata dell'Europa League di giovedì, Olympiakos-Wolverhampton, si giocheranno senza pubblico. La misura riguarda anche gli spareggi nel campionato di calcio greco e le partite di pallacanestro, pallamano e pallanuoto.

19:25 CAIRO: "SERVONO MISURE 'CINESI'"

"Della situazione del calcio non le parlo, è importante per me ma lo è molto di più l'Italia: e mi preme dire che l'emergenza per il coronavirus mi ha convinto che qui ci vogliono misure 'cinesi', molto piu' dure di quelle prese fino a oggi". Urbano Cairo al telefono con l'ANSA è decisamente preoccupato. "Ho sentito la conferenza di Brusaferro che onestamente dice di non sapere quando arriverà il picco. Così, se ci si limita a fare una proiezione del raddoppio ogni 4 giorni, in due settimane i malati saranno 50 mila, e 400 mila a fine mese: e allora per evitarlo dobbiamo tenere la gente barricata in casa per 2 o 3 settimane".

19:10 FERRARI VERSO L'AUSTRALIA: "MONITORIAMO"

"Una parte della squadra e i materiali sono già arrivati a Melbourne e la partenza dei rimanenti membri del team è prevista nelle prossime ore, come da programma, salvo diversa comunicazione dagli enti competenti". E' quanto fanno sapere alla Ferrari che in queste ore è nel pieno delle operazioni di trasferimento della sua squadra a Melbourne in Australia dove domenica prossima comincerà la stagione 2020 di Formula 1 con il primo Gp in Australia. "In seguito alle disposizioni stabilite dal Decreto Ministeriale emesso nella notte - spiegano a Maranello - stiamo monitorando e valutando la situazione in stretto contatto con le autorità competenti e tutti gli enti coinvolti. L'ottemperanza delle disposizioni del Governo rappresenta per Ferrari la prima forma di garanzia per la sicurezza dei dipendenti e delle loro famiglie, che è la priorità. Peròo' ogni decisione verrà presa nel rispetto di questi principi".

19:05 - TOMMASI: "NON SI PUÒ GIOCARE A CALCIO IN ITALIA"

"La situazione è grave e seria, il messaggio che il mondo del calcio deve dare è che non si può giocare a calcio oggi in Italia". Lo ha detto il presidente dell'Assocalciatori Damiano Tommasi ai microfoni di 90° Minuto. "Non ci si può abbracciare e frequentare come hanno fatto i calciatori professionisti in questa settimana - ha aggiunto - Purtroppo credo che il paese non ha ancora capito che deve cambiare abitudini, modo di vivere e di socializzare".

18:42 - VOLLEY, NON SI GIOCA MILANO-PADOVA: QUALCHE ATLETA SOPRA I 37,5°

Milano-Padova di Superlega volley non si è giocata perché alcuni elementi di squadra e staff tecnico di entrambe le formazioni hanno rilevato una temperatura corporea (rilevata, come da decreto governativo, all'ingresso nel palazzetto) superiore ai 37,5°. Il comunicato della Powervolley Milano: "In ottemperanza al nuovo DPCM dell’08-03-2020 e secondo le indicazioni predisposte per la tutela della sicurezza e della salute di tutti i soggetti autorizzati all’ingresso in campo ed al palazzetto Allianz Cloud di Milano per la gara di Superlega Allianz Powervolley Milano – Kioene Padova, valida per la decima giornata del girone di ritorno, il match in oggetto risulta non disputato alla luce del rilevamento della temperatura corporea dei presenti. La segnalazione è stata fornita dalla società casalinga che non ha potuto garantire le condizioni per contenere idoneamente il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra atleti, tecnici ed addetti ai lavori tutti, presenti alla manifestazione in oggetto. La dichiarazione è stata presentata agli ufficiali di gara ed inserita nel referto arbitrale".

18:33 - MINISTRO SPADAFORA: "SCELTA LEGA SERIE A IRRESPONSABILE"

"Oggi si e' giocato per un gesto irresponsabile della Lega di serie A e del suo presidente Dal Pino". Cosi' il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora intervenendo a 90 minuto su Rai due. "E' vero che nel dpcm c'e' ancora la disposizione delle porte chiuse, ma stiamo consigliando agli italiani di stare a casa. Il mondo del calcio si sente immune da regole e sacrifici".

18:20 - CHAMPIONS: IL PSG DISINFETTA LO STADIO IN VISTA DEL DORTMUND

In attesa di sapere se il Governo francese darà il via libera al match contro il Borussia Dortmund di mercoledì sera, valevole per il ritorno degli ottavi di Champions League, il Psg ha deciso di disinfittare tutte le aree utilizzate da pubblico e giocatori. I prodotti per la pulizia vengono spruzzati ovunque, su sedili, maniglie e scale mobili.

18:15 - GIULINI: "L'ITALIA HA BISOGNO DI LUCIDITÀ"

Il Ministro è passato dal chiedere la trasmissione in chiaro delle partite alla sospensione del campionato. Nel mezzo un decreto che fa giocare a porte chiuse! Adesso l’Italia ha bisogno di lucidità e serietà, non di proclami populisti": così Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, su Twitter.

18:00 GRAVINA: SOLIDALE CON TOMMASI

"Al di là delle posizioni di parte, per le quali auspico ci sia un confronto risolutivo nelle sedi istituzionali come il Consiglio Federale di martedì, esprimo la mia solidarietà personale e quella dell'intera Federcalcio per le ignobili minacce e per le volgari offese che sta ricevendo sui social il Presidente dell'AIC Damiano Tommasi". Lo ha dichiarato all'ANSA il presidente della Figc, Gabriele Gravina

17:55 - TENNIS: RACCATTAPALLE CON I GUANTI E NIENTE CONTATTI COI TIFOSI

Anche il mondo del tennis prende precauzioni a causa del coronavirus, a partire dai tornei sul suolo americano (Indian Wells, Miami e Charleston). Oltre alla distribuzione e utilizzo di disinfettanti negli impianti, viene confermata la misura secondo la quale verranno limitati i contatti tra giocatori, raccattapalle, addetti ai lavori e pubblico. In particolare, i raccattapalle non porgeranno più l’asciugamano agli atleti durante gli incontri, che avranno a disposizione una sedia a fondocampo su cui appoggiare il proprio asciugamano e saranno loro a gestirne l’utilizzo. Inoltre non porgeranno ai tennisti in campo neanche bottiglie d’acqua o bevande varie e indosseranno i guanti durante gli incontriI giocatori e i bimbi che li accompagnano all’ingresso in campo non si prenderanno per mano. Alla fine dei match e delle sessioni di allenamento niente lancio di asciugamani, fascette, magliette o qualsiasi oggetto agli spettatori. Gli atleti non dovranno neppure accettare penne, palline e indumenti da parte dei fans per firmare gli autografi.

17:44 - LEGA SERIE A: "RISPETTATE LE INDICAZIONI GOVERNATIVE"

"La Lega Serie A, fin dal primo giorno di emergenza per il Paese, ha sempre rispettato - per tutelare il supremo interesse alla salute - tutte le indicazioni governative ricevute sulla gestione epidemiologica del virus COVID-19, - si legge nella nota di Via Rosellini - anche quando si sono manifestate in modo ondivago e contrastante. A salvaguardia e a tutela della salute degli atleti tesserati dalle societa' e degli addetti ai lavori, la Lega Serie A ha riunito prontamente, la scorsa settimana, in conference call, i medici delle Societa', con il coordinamento del Prof. Casasco, per stabilire procedure e comportamenti atti a tutelare massimamente la salute di tutti. Anche oggi la Lega Serie A si e' attenuta strettamente a quanto determinato dal Dpcm emanato questa mattina dal Primo Ministro Conte, nel combinato disposto con la decretazione d'urgenza della Figc (comunicato ufficiale 173/A) che ha stabilito che tutte le gare sul territorio debbano svolgersi a porte chiuse. Il ritardo del fischio d'inizio della partita Parma - Spal deve essere attribuito alla richiesta della Figc di un confronto urgente sulle richieste dell'Associazione Italiana Calciatori. Contravvenendo alle previsioni contenute nel Decreto, che autorizza lo svolgimento delle gare di Serie A a porte chiuse, l'Aic ha chiesto, a pochi minuti dal fischio di inizio, la sospensione del campionato, paventando lo sciopero dei calciatori. Una richiesta che ha messo a serio rischio la tenuta del sistema, gia' fortemente penalizzato dallo stato di emergenza, minacciando anche il pagamento degli stessi stipendi dei calciatori. Il Consiglio di Lega Serie A, riunitosi nel frangente dello slittamento orario dell'inizio della gara del Tardini, ha ritenuto doveroso rispettare le indicazioni governative previste nel DPCM di questa mattina, proseguendo con lo svolgimento delle partite a porte chiuse. Le medesime considerazioni qui espresse valgono per quanto riguarda i diritti televisivi, dove Lega, Sky e Dazn si sono attenute alle disposizioni in essere. Le reiterate e contrastanti dichiarazioni governative contribuiscono soltanto ad accrescere lo stato di confusione generale e sicuramente non aiutano il sistema a superare il momento di difficolta' generato dal virus"

17:38 - RITARDO PARMA-SPAL, LEGA SERIE A: "A RISCHIO TENUTA DEL SISTEMA"

"Il ritardo del fischio d'inizio della partita Parma - Spal deve essere attribuito alla richiesta della Figc di un confronto urgente sulle richieste dell'Associazione Italiana Calciatori". E' Quanto scrive in una nota la Lega Calcio. "Contravvenendo alle previsioni contenute nel Decreto, che autorizza lo svolgimento delle gare professionistiche di Serie A TIM a porte chiuse, l'AIC ha chiesto, a pochi minuti dal fischio di inizio, la sospensione del campionato, paventando lo sciopero dei calciatori. Una richiesta che ha messo a serio rischio la tenuta del sistema, gia' fortemente penalizzato dallo stato di emergenza, minacciando anche il pagamento degli stessi stipendi dei calciatori. Il Consiglio di Lega Serie A, riunitosi nel frangente dello slittamento orario dell'inizio della gara del Tardini, ha ritenuto doveroso rispettare le indicazioni governative previste nel DPCM di questa mattina, proseguendo con lo svolgimento delle partite a porte chiuse. Le medesime considerazioni qui espresse valgono per quanto riguarda i diritti televisivi, dove Lega, Sky e Dazn si sono attenute alle disposizioni in essere". "Le reiterate e contrastanti dichiarazioni governative - continua la Lega - contribuiscono soltanto ad accrescere lo stato di confusione generale e sicuramente non aiutano il sistema a superare il momento di difficolta' generato dal Virus"

16:35 - AIC: "GIOCATO PER RESPONSABILITA' MA LA SERIE A VA FERMATA"

"I campionati vanno fermati. Il segnale che le istituzioni sportive danno e' pessimo. È pericoloso viaggiare da e per le zone rosse, è pericoloso giocare a calcio, è pericoloso salutarsi. Le squadre oggi stanno purtroppo scendendo in campo per dovere nei confronti di chi non ha il coraggio di decidere che il calcio non puo' avere deroghe contro il coronavirus". Così in una nota l'assocalciatori ribadisce la sua posizione in merito all'emergenza coronavirus. "Martedì ci sarà il consiglio federale - conclude l'Aic -, ci aspettiamo una cosa sola, la sospensione dei campionati fino a quando non ci saranno le condizioni per giocare".



16.03 - CICLISMO, PARIGI-NIZZA: RICUSATO PRESIDENTE GIURIA ITALIANO

Spiacevole episodio prima del via della prima tappa della Parigi-Nizza vinta dal campione di Germania Maximilian Schachmann. L'italiano Gianluca Crocetti avrebbe dovuto essere il presidente di giuria ma, a causa della sua nazionalità, è stato ricusato e sostituito con un collega spagnolo, scelta voluta dagli organizzatori francesi. Crocetti, toscano di Pontremoli è stato presidente di giuria anche all'ultimo Tour de France.



16.00 - SERIE C, POSITIVO GIOCATORE DELLA REGGIO AUDACE

E' stata riscontrata la positività al coronavirus per un giocatore della Reggio Audace, squadra di calcio di Reggio Emilia che milita nel campionato di Serie C. Ad essere colpito, spiega una nota del club emiliano, è Alessandro Favalli. Il calciatore è stato sottoposto ad accertamenti presso l'Ospedale Maggiore di Crema dai quali è risultato che l'atleta "attualmente in buone condizioni di salute è risultato positivo al Covid-19". "La società - conclude la nota - è attiva per le dovute comunicazioni agli enti sanitari del territorio e si prepara a seguire nel prossimo periodo la profilassi".



15:47 BASKET, LA FIP CONVOCA CONSIGLIO STRAORDINARIO PER LUNEDI'

Il presidente della federbasket (Fip) Giovanni Petrucci ha convocato in via d'urgenza, per le ore 17:00 di domani 9 marzo 2020, un Consiglio Federale straordinario. All'ordine del giorno le comunicazioni del presidente sullo stato emergenziale determinato dall'epidemia da Covid-19 e le eventuali conseguenti deliberazioni.



14:39 VOLLEY: STOP AL CAMPIONATO DONNE A1 E A2

Si ferma la pallavolo femminile. La Lega di Serie A ha ufficializzato la sospensione dei campionati di Serie A1 e Serie A2 donne, sin da oggi. Tutte le partite in programma - valide per la 10(a giornata di ritorno della Regular Season di Serie A1 e per la 5/a giornata delle Pool Promozione e Salvezza di Serie A2 - sono rinviate a data da destinarsi. "Agiamo con senso di responsabilità nei confronti delle atlete e degli staff delle nostre squadre - afferma Mauro Fabris, presidente di Lega -. Dispiace solamente che autorità politiche e sportive che hanno più responsabilità di noi abbiano generato una situazione non chiara che ha causato solo caos e paure. Scrivere, come fa il Governo, che si può disputare gli eventi sportivi a porte chiuse ma contemporaneamente limitare la mobilità dentro e fuori le cosiddette 'zone rosse', è qualcosa di assolutamente incomprensibile. Se poi il Ministro dello Sport va in tv a dire che chi si ostina a giocare "non rappresenta più i valori morali", tutto ciò risulta veramente troppo".



13:50 FIGC CONVOCA CONSIGLIO PER MARTEDI'

"Vista la richiesta del Ministro per lo Sport Vincenzo Spadafora, sentito il Presidente del Coni Giovanni Malagò e preso atto della volonà del Consiglio della Lega di Serie A, titolata ad organizzare il campionato, di seguire le prescrizioni inserite nel DPCM sull'emergenza Covid19 e quindi di volere disputare le gare in programma a porte chiuse, il Presidente della Figc Gabriele Gravina ha convocato un Consiglio Federale straordinario per martedi' 10 marzo". Lo dichiara all'ANSA una fonte qualificata della Federcalcio.

13:30 CALCIO, PORTE CHIUSE ANCHE IN BULGARIA

Il coronavirus è arrivato anche in Bulgaria e il Governo ha deciso subito drastiche misure: "In relazione con le decisioni annunciate dopo la riunione odierna del Consiglio dei ministri e sulla scia delle misure per frenare la diffusione del virus COVID-19, la Federazione calcio bulgara ha ordinato che le partite di Prima e Seconda Divisione professionistiche si giochino a porte chiuse a partire da lunedì 9 marzo 2020. Le restrizioni sull'accesso agli stadi dal 9 marzo incluso saranno in vigore fino a nuovo ordine".

13:25 PRESIDENTE REGIONE TOSCANA: GUARITO GIOCATORE PIANESE

"L'Asl sud est e l'Azienda ospedaliero universitaria di Siena mi hanno comunicato la completa negativizzazione del calciatore di ventitre anni della Pianese, mentre sono clinicamente guariti lo studente norvegese di 24 anni trovato positivo a Firenze e di una giovane donna di 32 anni di Bagno a Ripoli, nella Asl centro. Per il giovane della Pianese c'è la completa guarigione, non solo dal punto di vista clinico, perché da giorni non aveva più sintomi, ma anche anche dal punto di vista virale: è stato sottoposto a un doppio tampone, risultato negativo". A dare notizia del primo caso di guarigione completa è il presidente della Regione Enrico Rossi, che ringrazia il personale sanitario per il lavoro competente e infaticabile che ha reso possibile raggiungere, in breve tempo, questo importante risultato.



12:21 MINISTRO SPADAFORA: "FIGC VALUTI SUBITO LO STOP SERIE A"

"Condivido le dichiarazioni di Damiano Tommasi, Presidente dell'Associazione Italiana Calciatori, e mi unisco alla sua richiesta. Non ha senso in questo momento, mentre chiediamo enormi sacrifici ai cittadini per impedire la diffusione del contagio, mettere a rischio la salute dei giocatori, degli arbitri, dei tecnici, dei tifosi che sicuramente si raduneranno per vedere le partite, solo per non sospendere temporaneamente il calcio e intaccare gli interessi che ruotano attorno ad esso". Lo afferma in una nota il ministro dello sport, Vincenzo Spadafora.



11:38 MILAN, SCARONI: "NON VADO A SAN SIRO"

Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, non sarà oggi a San Siro per la partita dei rossoneri con il Genoa. Lo annuncia al telefono con l'ANSA, e spiega: "come club stiamo applicando e applicheremo tutte le disposizioni delle autorità con il massimo rigore e attenzione. Per la partita di oggi abbiamo ristretto al massimo gli accessi. Anche io seguirò la partita da casa, così come tutti i nostri tifosi".



11:08 TOKYO 2020: RICCI BITTI "OTTIMISTA SU SVOLGIMENTO GIOCHI"

Intervenuto a Losanna durante gli Uim Awards 2020, che si sono tenuti presso il Museo Olimpico, Francesco Ricci Bitti ha parlato dell'Olimpiade di Tokyo (24 luglio-9 agosto). Ha detto di rimanere "positivo sulla possibilità che si svolga, nonostante l'allarme per il Covid-19. Certo è che molte nazioni sono state penalizzate in fase di qualificazione per tutto quello che sta succedendo. Posso assicurare che faremo il possibile, utilizzando tutta la nostra esperienza, affinché tutto si risolva per il meglio".



10:56 NOVARA: PATRON RULLO POSITIVO AL CORONAVIRUS

La Società Novara Calcio comunica che il Patron Maurizio Rullo, dopo ricovero ospedaliero presso un ospedale Lombardo, ha ricevuto conferma in data odierna di positività a COVID-19. La positività a tale forma virale è da ricondursi ad un viaggio di lavoro in Germania.



10:44 BASKET: ROMA NON VOLEVA GIOCARE

E' stata ufficializzata la decisione di sospendere la giornata della Serie A di basket. In uno dei due anticipi, quello di Roma fra Virtus e Sassari i giocatori della squadra della capitale non erano entrati in campo fino a pochi minuti dall'inizio a causa della voce di un sospetto positivo al Coronavirus, con tanto di ricovero, nella squadra di Latina (serie A/2) contro cui la Virtus aveva giocato in settimana in amichevole. I giocatori, e anche coach Piero Bucchi, non ne volevano sapere di scendere in campo, poi dopo apparenti rassicurazioni sulla negatività del tampone del giocatore del Latina, hanno accettato di giocare. ​​​​​



10:40 TOMMASI: "FERMARE IL CALCIO E' L'ATTO PIU' UTILE AL PAESE"

Il presidente dell’Assocalciatori Damiano Tommasi continua la sua battaglia per fermare il campionato: "Stamattina ho scritto a Conte, Spadafora, Malagò, Gravina, Balata , Dal Pino e Ghirelli - ha scritto su Twitter - Fermare il calcio è l'atto più utile al Paese in questo momento. Le squadre da tifare stanno giocando nei nostri ospedali, nei luoghi d'emergenza".