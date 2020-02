Coronavirus: oltre alla Serie A stop a sci, volley, rugby e golf

LA SITUAZIONE

23:38 - UDINESE-FIORENTINA VERSO IL RINVIO

La Regione Friuli-Venezia ha emanato una delibera speciale che sospende "manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi in luogo pubblico o privato sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, anche di natura culturale, ludico, sportiva, religiosa; discoteche e locali notturni" fino al primo marzo. Udinese-Fiorentina del 29 febbraio alle 18 è quindi da considerarsi rinviata.

22:20 - SERIE C, RINVIATA ANCHE PRO VERCELLI-NOVARA

La Lega Pro ha annunciato anche il rinvio di Pro Vercelli-Novara, gara di Serie C girone A e prevista per domani.

20:40 - VOLLEY, RINVIATA MILANO-SAAREMAA DI CHALLENGE CUP

La gara tra Allianz Powervolley Milano e Saaremaa VC, valida per l'andata dei quarti di finale della CEV Challenge Cup, inizialmente in programma mercoledì 26 febbraio al Centro FIPAV Pavesi di Milano è ufficialmente rinviata. La decisione è stata comunicata in maniera ufficiale dalla CEV (Confederation Europeenne de Volleyball), in seguito all'ordinanza emanata dalla Regione Lombardia in seguito all'evolversi della diffusione del Coronavirus (COVID-19).

20:20 - MILAN: CHIUSI STORE E MUSEO

"In ottemperanza alle disposizioni della Regione Lombardia, comunichiamo che lo 'store', le biglietterie e il Museo di Casa Milan resteranno chiusi. Inoltre sono sospese visite e tour allo stadio di San Siro e chiuso anche il Museo".

20.00 - IL CAGLIARI RIENTRA IN SARDEGNA

Niente date certe per il recupero della gara con l'Hellas Verona non disputata questo pomeriggio a causa dell'allarme Coronavirus ed il Cagliari sta tornando a casa. La squadra di Maran e lo staff prenderanno in serata l'aereo che da Milano li riporterà in Sardegna. La decisione è arrivata al termine dell'allenamento nel pomeriggio nel centro sportivo di Veronello. Tra le ipotesi anche quella di disputare la gara o domani o martedì, verosimilmente a porte chiuse. Ma, senza una data ufficiale, il club ha preferito lasciare Veronello per dirigersi all'aeroporto di Milano. A questo punto la squadra - in attesa di comunicazioni della Lega - dovrà pensare al prossimo impegno, la gara casalinga con la Roma, in programma domenica prossima alle 18 alla Sardegna Arena.

19:45 - SPORT INVERNALI SOSPESI IN TUTTA ITALIA PER TUTTA LA SETTIMANA

Gli sport invernali sospesi in tutta Italia per l'intera settimana. La Fisi che aveva già bloccato gli eventi in Lombardia e Veneto previsti oggi per l'emergenza coronavirus, ha deciso in aggiunta di estendere lo stop "all'intero territorio nazionale per tutta la prossima settimana, in attesa del perfezionamento di ulteriori provvedimenti che verranno forniti dallo stesso Consiglio dei Ministri". La Fisi fa sapere di "mantenersi a stretto contatto e in aggiornamento con i relativi organi competenti". Degli eventi di calendario nazionale non fanno parte il Gs femminile di Coppa Europa di domani a Folgaria e la tappa di cdm a La Thuile: eventi della federazione internazionale (Fis) al momento confermati.

19:15 - VOLLEY FEMMINILE: STOP AI CAMPIONATI A1 E A2

Mauro Fabris, presidente della Lega femminile volley ha annunciato la sospensione dei campionati di A1 e A2 per il coronavirus: "Sicuramente per il turno di mercoledì e quasi certamente per la prossima domenica. Se i tempi tecnici per recuperare le partite perse diventano difficili, se non impossibili, mi sembra scontata l'ipotesi di un campionato che terminerà con una formula diversa rispetto a quella originariamente prevista".

19:10 - MALAGÓ: "SULLE FINALI DI COPPA DEL MONDO DI SCI A CORTINA VEDIAMO"

"Finali Coppa del Mondo a Cortina? Oggi si sono chiusi i Mondiali di biathlon, Anterselva non è lontano da Cortina e c'erano 35mila persone. Da qui a metà marzo vediamo cosa succede, spero la situazione sia ristabilita". Così Malagò, intervenuto ai microfoni di RaiSport, dallo stadio Olimpico durante la gara fra Roma e Lecce, a proposito del rischio di un possibile slittamento delle finali di Coppa del Mondo di sci previste a Cortina a metà marzo. "Una cosa è l'organizzazione di eventi nazionali, un'altra quelli internazionali. Quindi su Inter-Ludogorets deciderà la UEFA", ha aggiunto. "Tokyo 2020? Sono in contatto costante con il CIO, al momento il programma è confermato, non c'è nessuna indicazione e poi vediamo cosa succederà", ha concluso Malagò.

18:10 - MALAGÓ: "GARE A PORTE CHIUSE IPOTESI VALUTATA"

"Fino a tarda sera ho sentito alcuni dei dirigenti coinvolti, l'ultima telefonata con Marotta è stata in piena notte. Il discorso delle porte chiuse è stato preso in considerazione ma ci sono delle problematiche: la prima è che a cominciare dall'Inter ci sono 70mila biglietti venduti e la società si sarebbe dovuta far carico delle spese. La seconda è che qualche gruppo di tifosi, magari quelli delle curve, potrebbe decidere di andare lo stesso verso lo stadio rappresentando un problema di ordine pubblico". Così Malagò, intervenuto prima della gara fra Roma e Lecce, sull'ipotesi di giocare a porte chiuse le partite di campionato nelle zone colpite dall'emergenza coronavirus. "È un tema che riguarda esclusivamente le prefetture", ha ribadito il numero 1 dello sport italiano. Sul problema dei calendari intasati, Malagò ha dichiarato: "Non sono regolati dal sottoscritto e si incastrano anche con quelli internazionali".

17:55 - MALAGÒ: "RISTABILIRE NORMALITÀ PRIMA POSSIBILE"

"C'è un interesse primario che è la salute, ma è chiaro che l'obiettivo è di ristabilire la normalità il prima possibile. Per ora si naviga a vista, altri interessi devono andare un attimo in secondo piano". Così il presidente del CONI Giovanni Malagò, intervenuto ai microfoni di Sky, dallo stadio Olimpico pochi minuti prima della gara fra Roma e Lecce. "Anticipare il governo e giocare a porte chiuse? Era una delle ipotesi ma sarebbe stato inelegante e non corretto. Non c'è solo il calcio, ma c'erano anche altre manifestazioni coinvolte", ha aggiunto.

15:00 - CONTATTI LEGA SERIE A-GOVERNO PER GARE A PORTE CHIUSE

Le gare a porte chiuse sono la soluzione individuata dalla Lega Calcio per contemperare le esigenza di salute pubblica, legate all'emergenza coronavirus, e quelle della regolarità della stagione calcistica che ha un calendario decisamente intenso: in questo senso sono in corso in queste ore contatti tra i vertici di via Rosellini e il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora. Lo apprende l'ANSA



13:40 - TENNIS: CANCELLATA LA FINALE DEL CHALLENGER DI BERGAMO

L'emergenza coronavirus in Lombardia coinvolge anche il tennis. Non si giocherà infatti la finale del Challenger di Bergamo, prevista per le 17, tra Illya Marchenko e Enzo Couacaud. Entrambi riceveranno i punti (48) e il prize money (3650 euro) assegnati per il raggiungimento della finale.



13:35 - PRIMO CDA MILANO-CORTINA IN VIDEOCONFERENZA

La prima riunione del cda della Fondazione Milano-Cortina Olimpiadi 2026, in programma domani alle 12.30 nel capoluogo lombardo, si svolgerà in videconferenza per l'emergenza coronavirus. Tutti i membri, in sostanza, parteciperanno in collegamento dalle proprie sedi.

13:00 - VOLLEY, PARTITE SOSPESE IN PIEMONTE

"Dando seguito alle precedenti comunicazioni e viste le indicazioni governative, la Federazione Italiana Pallavolo rende noto di aver stabilito la sospensione delle attività sportive anche nella Regione Piemonte". E' quanto si legge in un comunicato della Fipav.

12:15 - NUOTO, SOSPESO IL TROFEO CITTA' DI MILANO

"Considerata la situazione coronavirus, l'evoluzione del problema, e soprattutto le misure temporanee indicate dalle Autorità, il Comitato Organizzatore del Trofeo Cità di Milano ha stabilito di sospendere la manifestazione in programma per i prossimi 28, 29 febbraio e 1 marzo". E' quanto si legge in un comunicato. "L'idea è di spostare l'evento di qualche mese, ma attualmente - comunicano gli organizzatori - non è il momento di concentrarsi sul dopo, quanto quello di attenerci alle indicazioni degli organi competenti, di tamponare la situazione, che anche economicamente metterà non poco in difficoltà la società".

12:10 - IL TORINO CONFERMA: RINVIATA LA GARA COL PARMA

Il Torino comunica che "la partita Torino-Parma, prevista per oggi, domenica 23 febbraio, alle ore 15 allo stadio Olimpico Grande Torino e valida per la 25ª giornata della Serie A TIM, è stata rinviata a data da destinarsi".

12:05 - SOSPESE TUTTE LE ATTIVITA' SPORTIVE A TORINO

A causa dell'emergenza coronavirus è stata decisa la sospensione delle attività sportive a Torino. "Ad integrazione di quanto già comunicato su indicazione del Consiglio dei Ministri il Coni - si legge nel comunicato - invita le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, a sospendere per la giornata di domenica 23 febbraio tutte le attività sportive in programma nella città di Torino".

12:00 - IL MINISTRO SPADAFORA: "EVITARE ALLARMISMI, MA ANCHE RISCHI"

"Ora più che mai abbiamo il dovere di essere prudenti e responsabili". Così il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, torna sull'allarme Coronavirus che vede oggi lo sport fermarsi in Lombardia e Veneto. "È necessario agire in maniera seria e determinata - scrive il ministro in un post su Fb - senza alcun allarmismo ma evitando ogni situazione di rischio. Per questa ragione abbiamo sospeso le competizioni sportive nelle aree in cui può esserci anche solo l'eventualità di diffusione del virus. Siamo un grande Paese ed è in queste situazioni che dobbiamo dimostrarlo. Ringrazio tutto il personale sanitario che si sta impegnando e condivido le parole del presidente Mattarella: occorrono "senso di responsabilità e unità di impegno".

11:20 - SERIE A: STOP ANCHE A TORINO-PARMA

Per l'emergenza Coronavirus si ferma oggi lo sport anche a Torino: la partita di Serie A tra i granata e il Parma viene rinviata a data da destinarsi.

11:00 - LEGA PRO: RINVIATE 5 GARE IN PROGRAMMA MERCOLEDI'

"La Lega Pro, con lo scopo di rendere meno gravosa per le istituzioni e autorità locali l'attività organizzativa in un periodo estremamente delicato e per consentire alle società la corretta gestione del prossimo turno di campionato, in programma mercoledì 26, ha disposto il rinvio di 5 gare del turno infrasettimanale in Lombardia e Veneto. Si tratta di: Albinoleffe-Monza, Como-Alessandria, Pergolettese-Carrarese, Pro Patria-Olbia e L.R. Vicenza-Piacenza". Lo fa sapere il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli.



10:55 - VOLLEY: SOSPESE TRE GARE A1 DONNE E UNA DI A2

La Lega Pallavolo Serie A Femminile comunica che con decreto ministeriale sono state sospese tutte le attivita' sportive in programma domenica 23 Febbraio 2020 nelle regioni Lombardia e Veneto. Pertanto le seguenti gare di Campionato saranno rinviate a data da destinarsi: In serie A1 Unet E-Work Busto Arsizio-Zanetti Bergamo; Banca Valsabbina Millenium Brescia-Bartoccini Fortinfissi Perugia; Imoco Volley Conegliano-Bosca S.Bernardo Cuneo. In serie A2 Sorelle Ramonda Ipag Montecchio-Green Warriors Sassuolo



10:45 - RUGBY: CANCELLATA ITALIA-SCOZIA DEL 6 NAZIONI DONNE

Anche la sfida del 6 Nazioni donne di rugby Italia-Scozia, in programma oggi a Legnano (Milano) non avrà luogo. Lo comunicano la Federazione Italiana Rugby e Six Nations Rugby in un comunicato congiunto. La FIR e la Scottish Rugby Union valuteranno quando riprogrammare l'incontro in una data da definire. In linea con le indicazioni del Ministero dello Sport la Federazione Italiana Rugby "ha disposto la sospensione dell'attività sportiva nelle Regioni di Veneto e Lombardia per il corrente fine settimana" conclude la nota



10:40 - ANCHE IL GOLF SI FERMA IN LOMBARDIA E VENETO

Anche il golf italiano si ferma per l'emergenza Coronavirus. Sospensione di tutte le attività golfistiche in Lombardia e Veneto. Questa la disposizione del presidente federale Franco Chimenti, che ha invitato tutti i circoli, atleti e organizzatori di eventi e iniziative golfistiche, ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni del governo che, attraverso il ministro per le Politiche giovanili e lo Sport Vincenzo Spadafora ha chiesto al Coni di invitare le Federazioni sportive, le discipline associate e gli enti di promozione a sospendere, per la giornata odierna, tutte le attività sportive in programma nelle Regioni di Lombardia e Veneto.



09:50 - SERIE C: UFFICIALE LA SOSPENSIONE DI 5 INCONTRI

Sono cinque le partite sospese oggi in Serie C a seguito al provvedimento del governo che blocca l'attività sportiva in Lombardia e Veneto. La Lega Pro ha infatti ufficializzato la sospensione degli incontri Piacenza-Sanbenedettese, Giana-Como, Lecco-Pro Patria, Arzignano Valchiampo-Padova e Feralpi Salò-Carpi



09:20 - TASK FORCE MEDICA IN FIGC PER NAZIONALI

Una task force dei medici della federazione per analizzare la situazione dell'emergenza Coronavirus e dare indicazioni precise sull'attività delle squadre nazionali: è questa la decisione del presidente della Figc Gabriele Gravina, che dopo aver ufficializzato il rinvio delle gare in Lombardia e Veneto ha convocato la riunione per domani mattina alle 10 in via Allegri. Intanto sono stati rinviati gli stage delle nazionali Under 19 maschi e femminile. Alla riunione dei medici della Figc, i cui esiti - sottolinea ala federazione - saranno relazionati al Consiglio federale convocato per le 12, parteciperanno i professori Paolo Zeppilli e Andrea Ferretti, il dott. Carmine Costabile e il prof. Roberto Cauda, direttore dell'area clinica e dell'unità operativa complessa di microbiologia e malattie infettive del Policlinico Gemelli di Roma.