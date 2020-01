Calciomercato invernale, due appuntamenti giornalieri in streaming su Sportmediaset.it

DA DOMANI

Il mercato di gennaio entra nel vivo e Sportmediaset.it vi accompagnerà lungo tutta la sessione invernale per conoscere trattative, affari in corso, ufficialità e retroscena dei colpi in arrivo in Serie A ma anche in Europa. Da lunedì a venerdì due appuntamenti giornalieri in streaming alle ore 16 e alle ore 18 con i nostri esperti di mercato per fare il punto sui movimenti delle squadre: si parte lunedì 7 gennaio con chiusura l'ultimo giorno di mercato, il 31.

I rinforzi delle big, gli acquisti delle piccole per evitare la retrocessione e le idee per il mercato estivo: le trattative non avranno più segreti grazie all'approfondimento dei nostri esperti di mercato e i giornalisti al seguito delle squadre di Serie A. Un appuntamento imperdibile che, con i frequenti aggiornamenti sul nostro sito con articoli e notizie ora per ora, diventa una guida a 360° per tutti gli appassionati di calciomercato.