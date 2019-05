Coppa Italia: Atalanta-Lazio, a voi lo spettacolo

15/05/2019

La Coppa Italia per salvare una stagione negativa o per coronare un sogno. Destini diversi quelli di Lazio e Atalanta, che stasera all'Olimpico (inizio ore 20.45) si contendono il trofeo. Attesi 58 mila spettatori, di cui 22 mila provenienti da Bergamo. I tifosi della Dea ci credono. L'esito della sfida tra la squadra di Gasperini e quella di Inzaghi condizionerà anche la volata per l'Europa in campionato. Un successo dei biancocelesti aprirebbe loro le porte dell 'Europa League a prescindere da come andrà la corsa in campionato. In caso di vittoria dell'Atalanta, si libererebbe un posto: la settima classificata andrebbe ai preliminari di Europa League.

LE STATISTICHE DELLA SFIDA

-Atalanta e Lazio si sono affrontate nove volte in Coppa Italia (tre successi a due per i biancocelesti e quattro pareggi); la sfida più recente nel quarto turno dell'edizione 2008/09 (0-2 per i laziali).

-L'Atalanta disputerà la sua quarta finale di Coppa Italia: finora i nerazzurri hanno vinto soltanto una delle precedenti tre, l'unica che non prevedeva sia andata che ritorno (1962/63 v Torino).

-Angelo Domenghini è stato l’unico giocatore a segnare in una finale di Coppa Italia con la maglia dell’Atalanta: tripletta nel 3-1 contro il Torino nel 1963.

-Per la Lazio si tratta della 10ª finale di Coppa Italia (finora sei volte vincitrice): potrebbe raggiungere l’Inter (sette trofei) nell’albo d’oro della competizione, alle spalle di Juventus (13) e Roma (nove).

-L’Atalanta è imbattuta da quattro partite di Coppa Italia (3V, 1N): gli orobici non registrano nella competizione una striscia senza sconfitte più lunga dal 2005 (sette in quell’occasione). -

-La Lazio non perde da otto partite di Coppa Italia: nella coppa nazionale i biancocelesti non registrano una striscia più lunga senza sconfitte dal 1980 (17 di fila).

-La Lazio ha subito soltanto due gol nelle ultime sette partite di Coppa Italia, dopo averne incassati ben 10 nelle precedenti sette nella competizione.

-L’Atalanta è a un gol dal traguardo delle 100 reti in questa stagione in tutte le competizioni.

-La Lazio è la squadra che nella Serie A 2018/19 ha subito meno gol nei primi 15 minuti di gioco (due).

-Mentre in campionato è l’Atalanta la squadra con più tocchi in area avversaria (1111), in Coppa Italia questo primato spetta alla Lazio (131).

-Josip Ilicic ha preso parte a quattro degli ultimi cinque gol dell’Atalanta in Coppa Italia, grazie a una rete e tre assist.

-Duván Zapata ha segnato tre gol in quattro presenze in questa Coppa Italia; il colombiano vanta quattro reti in nove partite totali nella competizione.

-Il centrocampista della Lazio Marco Parolo ha segnato cinque gol contro l'Atalanta, contro nessuna squadra ha fatto meglio nella massima serie.