"Al Limite con...": su Focus dal 7 novembre il talk condotto da Giorgio Terruzzi

La declinazione del programma è all’insegna dell’esplorazione dei territori dell’umano, attraverso storie estreme: quelle di Paolo Nespoli, di Andrea Dovizioso, di Giovanni Soldini e di Matteo Della Bordella. In uno scambio intenso e sincero, Terruzzi chiederà dei sacrifici, dei rischi, delle rinunce, degli egoismi e delle ossessioni di chi sceglie una vita spericolata. Emozioni non facili da documentare senza cadere nelle banalità, nel sentimentalismo e negli psicologismi: solo il talento, l’umanità e l’esperienza di Terruzzi le decifrano con apparente semplicità, per l’attento pubblico di Focus.