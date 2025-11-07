Logo SportMediaset

"Al Limite con...": su Focus dal 7 novembre il talk condotto da Giorgio Terruzzi

Quattro puntate su Focus in onda alle ore 23:30: protagonisti Nespoli, Dovizioso, Soldini e Della Bordella

07 Nov 2025 - 13:00

Al via "Al Limite con…", primo talk by Focus (canale 35 del digitale terrestre): la data di inizio è fissata a venerdì 7 novembre, alle ore 23.30. Curato da Alberto Brandi e Gianluca Mazzini per SportMediaset, "Al Limite con…" sarà condotto dal giornalista, autore, scrittore Giorgio Terruzzi, che incontrerà un poker di personaggi la cui vita è costantemente “al limite”.

La declinazione del programma è all’insegna dell’esplorazione dei territori dell’umano, attraverso storie estreme: quelle di Paolo Nespoli, di Andrea Dovizioso, di Giovanni Soldini e di Matteo Della Bordella. In uno scambio intenso e sincero, Terruzzi chiederà dei sacrifici, dei rischi, delle rinunce, degli egoismi e delle ossessioni di chi sceglie una vita spericolata. Emozioni non facili da documentare senza cadere nelle banalità, nel sentimentalismo e negli psicologismi: solo il talento, l’umanità e l’esperienza di Terruzzi le decifrano con apparente semplicità, per l’attento pubblico di Focus.

Nespoli ricorda cosa è accaduto a bordo della ISS, il giorno in cui gli hanno comunicato la morte della madre: «Nello strazio ho pensato fossi fortunato a ricevere il sostegno di tante persone, che nemmeno conoscevo». Dovizioso, invece, racconta che ha sempre cercato di arrivare primo per «Dare soddisfazione a mio padre, ai suoi sogni, ai sacrifici fatti perché potessi realizzarli».

7 novembre: AL LIMITE CON PAOLO NESPOLI | astronauta
ingegnere aerospaziale e meccanico, nato a Milano nel 1957, selezionato dall’ASI nel 1998 per partecipare a tre missioni spaziali: STS-120 (2007) a bordo dello Space Shuttle Discovery, e le missioni di lunga durata sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) "MagISStra" (2010-2011) e "VITA" (2017).

14 novembre: AL LIMITE CON ANDREA DOVIZIOSO | pilota
Campione del mondo, classe 125, è nato a Forlimpopoli il 23 marzo 1986. È legato alla Yamaha come collaudatore e consulente fino al 2027. Ultima stagione in Ducati.

21 novembre: AL LIMITE CON GIOVANNI SOLDINI | navigatore
Velista oceanico, nato a Milano il 16 maggio 1966, noto per le sue imprese in solitaria e in equipaggio. Ha ricevuto la Légion d'honneur per aver soccorso Isabelle Autissier. Sostiene principi etici, per la tutela del mare.

28 novembre: AL LIMITE CON MATTEO DELLA BORDELLA | alpinista
Classe 1984, presidente dei Ragni della Grignetta - Cai di Lecco, il più prestigioso gruppo alpinistico italiano. Ha aperto diverse vie ritenute impossibili e ottenuto svariati riconoscimenti come miglior alpinista italiano.

