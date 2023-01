Addio alla Lollobrigida, la pronipote Francesca: "Mi hai sempre caricata"

"Ciao Zia Lollo...averti conosciuta è stato un onore che mi ha riempita d'orgoglio. Essere una Lollobrigida e venir paragonata a te mi ha sempre dato una carica maggiore per poter raggiungere i miei obiettivi e questo lo devo a te". Lo scrive in un post su Instagram Francesca Lollobrigida, pattinatrice azzurra di velocità su ghiaccio pronipote dell'attrice scomparsa oggi all'età di 95 anni. "Ora resterai un fantastico ricordo che porterò per sempre nel mio cuore con estrema soddisfazione e stima - ha aggiunto - Fai buon viaggio".