Warholm lanciato verso una nuova esaltante stagione all’aperto

Karsten Warholm, campione olimpico e primatista mondiale sui 400 ostacoli con il sensazionale tempo di 45″94, solo per citare una parte del suo incredibile palmares con anche 2 titoli mondiali, 2 europei all’aperto e 2 al coperto sulla distanza senza barriere, è reduce proprio da uno di questi due successi sui 400 indoor dove ha conquistato l’oro, lo scorso 4 marzo ad Istanbul, al termine di una gara totalmente scriteriata in cui è passato ai 200 metri dopo il primo giro con il tempo di 20″84, che sarebbe già di buon livello se fosse stata una competizione su quella distanza, per poi chiudere negli ultimi 50 metri con grande difficoltà e rischiare di essere ripreso dalla rimonta del belga Julien Watrin, ma in ogni caso vincendo con 45″35 rispetto al 45″44 dell’avversario in grandissima spinta.