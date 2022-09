Vallortigara e Ponzio in uno straordinario Galà dei Castelli di Bellinzona

Edizione stellare del meeting ticinese con Crouser, Jackson e Dos Santos su tutti

La stagione dei grandi meeting internazionali si conclude in bellezza con una super edizione del Galà dei Castelli di Bellinzona, tappa svizzera del Continental Tour Silver in programma questa sera allo Stadio Comunale della città del Canton Ticino.

Il meeting ticinese organizzato dal team guidato da Alessandro Lafranchi ed Enrico Cariboni arriva subito dopo le finali della Diamond League di Zurigo, e questo ha permesso loro di allestire un cast straordinario, perché molti atleti scelgono di venire a gareggiare a Bellinzona per l’atmosfera familiare che si respira nell’impianto sportivo davanti a un pubblico competente e caloroso, ma anche per il fascino del Canton Ticino e della bella cittadina elvetica famosa proprio per i suoi castelli.

In un contesto degno quindi di una gara di Diamond League ci saranno anche alcuni azzurri a cominciare, nella gara del salto in alto femminile, dalla medaglia di bronzo ai mondiali di Eugene Elena Vallortigara, che rinnoverà la sfida con l’australiana Eleanor Petterson, campionessa iridata con la misura di 2.02m rispetto ai 2.00m dell’italiana.