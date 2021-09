Valarie Allman lancia oltre i 71 metri nel disco a Berlino

Vallortigara settima nell'alto come Dal Molin e Carmassi sugli ostacoli veloci

Tre settimi posti per l’Italia al meeting Istaf di Berlino, tappa Silver del World Athletics Continental Tour, con Paolo Dal Molin settimo sui 110 ostacoli in 13″49 mentre, identico piazzamento, ottengono Elena Vallortigara nel salto in alto con la misura di 1,80 e Giada Carmassi sui 100 H femminili con 13″47.

Pur avviandosi questa lunghissima stagione dell’atletica verso la conclusione, sabato prossimo ci sarà l’ultimo meeting importante a Nairobi in Kenia, si sono visti ancora risultati molto interessanti davanti a circa 20000 spettatori entusiasti, che hanno festeggiato il centesimo anniversario della manifestazione grazie soprattutto agli acuti arrivati da Valarie Allman nel lancio del disco, da Johannes Vetter nel lancio del giavellotto, da Sam Kendricks e Chris Nilsen nel salto con l’asta, da Marvin Barcy nei 100 metri.