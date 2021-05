Un’ottima Sara Fantini nella seconda giornata di Spalato

Terza prestazione mondiale di sempre della giavellottista polacca Andrejczyk

Conclusa la due giorni totalmente dedicata ai lanci, la Coppa Europa, svoltasi nella città croata di Spalato, con l’Italia che ben si comporta sfiorando il podio nelle quattro classifiche a squadra finali: quarta la maschile assoluta, quinta la femminile, mentre sempre quarte entrambe le rappresentative azzurre under 23.

La miglior prestazione azzurra di giornata, che poi è la migliore tra tutti gli atleti e atlete della categoria assoluta, arriva dalla martellista Sara Fantini che torna a superare la fettuccia dei 70 metri, misura di eccellenza, e chiude la gara al quinto posto con un ottimo 70,21, suo personale dell’anno.

Per l’emiliana, che lotta per poter accedere alla sua prima Olimpiade, sicuramente un piazzamento importantissimo in chiave punteggio del ranking di world athletics che la vede, sinora, posizionata bene anche se non ha ancora ottenuto il minimo previsto di 72,50 metri.

Nel giavellotto la veterana Zahra Bani si comporta bene chiudendo undicesima con 57,15 davanti a Sara Jemai dodicesima a 56,21, per due risultati molto incoraggianti visto che rappresentano, nettamente, il loro personale dell’anno, su misure dove non arrivavano da un paio di anni.