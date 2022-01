Tre velocisti azzurri qualificati per i mondiali indoor di Belgrado

Sui 60 metri di Ancona grandi prestazioni di Lai, Galbieri e Ali.

L’onda lunga degli storici risultati ottenuti dal settore della velocità, durante le Olimpiadi di Tokyo 2021 con le medaglie d’oro nei 100 e nella staffetta 4×100 metri, continua e ieri pomeriggio, nelle prime gare indoor sui 60 metri in cui sono stati presenti atleti di interesse nazionale, sono fioccati risultati clamorosi che hanno visto tre velocisti azzurri migliorarsi notevolmente, e ottenere il minimo per la partecipazione ai prossimi campionati del mondo di Belgrado, in Serbia, che si disputeranno dal 18 al 20 marzo.

Sul rettilineo del Palaindoor di Ancona il primo a stupire è stato Giovanni Galbieri, 29enne sprinter di grande talento, già campione europeo under 23 sui 100 metri nel 2015 a Tallinn, che si è migliorato di ben 10 centesimi nella batteria, chiudendo al primo posto in 6″60 davanti a Luca Lai, anche lui al personale con 6″62 (precedente 6″64), come del resto Chituru Ali, terzo in 6″67 (precedente 6″68).

Erano già grandi risultati, che valevano sia per Galbieri che per Lai il minimo di 6″63 stabilito da World Athletics per la partecipazione ai mondiali indoor, ma si aspettava in ogni caso la finale per vedere se tali crono sarebbero potuti essere migliorati e, una volta sui blocchi, la prima sorpresa è stata che proprio Galbieri non si è presentato alla quarta corsia assegnatagli, per motivi che non conosciamo.