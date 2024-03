Tortu vola in Florida per rifinire la preparazione di Europei e Olimpiadi

Seguito come sempre dal padre nonché tecnico Salvino, Filippo gareggerà in un paio di gare ad aprile negli States

© sprintnews Il campione olimpico della staffetta 4×100 di Tokyo 2021, ma anche argento nella stessa disciplina ai mondiali di Budapest 2023 nonché bronzo nei 200 metri agli Europei di Monaco di Baviera 2022, Filippo Tortu, partirà dopo la metà del mese per la Florida negli Stati Uniti al fine svolgere, insieme al suo tecnico e padre Salvino, un periodo di allenamento mirato a rifinire al meglio la preparazione in vista degli importantissimi obiettivi dell’anno, che saranno gli Europei di Roma a giugno e le Olimpiadi di Parigi ad agosto.

La destinazione sarà la Monteverde Academy, college che prende il nome dalla città che si trova a circa 180 km da Jacksonville dimora tecnica dallo scorso novembre di Marcell Jacobs, dove nel principale gruppo di allenamento di atletica presente Filippo troverà grandi specialisti dei 200 metri, quali su tutti lo statunitense Kenneth Bednarek che vanta un personale di 19″68 e due argenti sulla distanza alle Olimpiadi di Tokyo e ai Mondiali di Eugene, e il canadese Aaron Brown accreditato di 19″95 e con cui Tortu ha spesso messo in scena sfide sino all’ultimo centimetro di gara, come quando dovette rinunciare alla finale dei Mondiali in Oregon per soli 3 millesimi ai danni dell’avversario.

L’obiettivo della trasferta statunitense, definita di concerto con la Federazione Italiana, al di là dei grandi stimoli che potranno essere trovati nel fare qualche allenamento insieme a grandi velocisti, nell’ambito della normale programmazione tecnica dettata da Salvino Tortu, sarà quella di trovare una volta negli States un paio di gare in un contesto climatico già ideale, ad aprile, per poter testare la condizione in vista del primo grande appuntamento stagionale, che saranno le World Athletics Relays in programma a Nassau nelle Bahamas, il 4 e 5 maggio, dove l’Italia dovrà in ogni caso ottenere un buon piazzamento per la qualificazione olimpica che, di fatto, non è ancora assicurata.