Tortu fa tappa a La Chaux de Fonds prima di volare in Oregon

SPRINTNEWS

Per il velocista azzurro ultimo test sui 200 metri nel Resisprint Meeting della città svizzera

Sarà il Resisprint Meeting di La Chaux de Fonds, città svizzera situata nel Cantone Neuchâtel e molta nota nel mondo per la presenza di diverse industrie orologiere, l’ultimo appuntamento agonistico prima della partenza per l’Oregon del campione olimpico della staffetta 4×100 Filippo Tortu, che sarà impegnato nei 200 metri sulla pista dello Stade de la Charrière, nota nell’ambiente dell’atletica perché propizia al raggiungimento di eccellenti risultati cronometrici nelle gare veloci, specialmente per l’altitudine ideale di 1000 metri sul livello del mare. Per Filippo sarà certamente un test importante per verificare al meglio la sua attuale condizione che sembrava in crescita sino alla serata del Golden Gala Pietro Mennea quando, sia pur con una curva da migliorare, aveva chiuso in terza posizione con un buon 20″40 e un finale in eccellente spinta, mentre invece, sabato scorso nella batteria e nella successiva finale dei 100 metri dei campionati assoluti di Rieti, è apparso certamente poco brillante ed è totalmente mancato nella sua caratteristica migliore rappresentata dal lanciato agile e ampio.

Le corse di velocità, d’altra parte, specie 100 e 200, non danno certo adito al più piccolo errore e vanno sempre vissute al 100% delle proprie possibilità fisiche e mentali per cui, talora, per motivi di vario genere possono subentrare delle cause che non consentano all’atleta, in una particolare giornata, di esprimersi come la sua reale condizione vista in allenamento farebbe prevedere. In tale ottica ci sentiamo di condividere appieno la scelta dello staff di Filippo di correre a la Chaux de Fonds, in un meeting certamente non di prima fascia ma che sicuramente va interpretato come una fondamentale prova in vista delle batterie proprio dei 200 metri ai Mondiali Eugene, sulla splendida e velocissima pista dell’Hayward Field, che inizieranno alle 17.05 locali del 18 luglio prossimo, corrispondenti alle 2.05 della notte italiana del 19.