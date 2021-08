Tina Clayton regina sui 100 metri ai Mondiali Under 20 di Nairobi

L'approfondimento e le interviste dei protagonisti della seconda giornata

Interessanti risultati nel secondo giorno dei Campionati del Mondo Under 20 di Atletica, in corso di svolgimento a Nairobi in Kenya, con vari titoli assegnati tra cui quelli dello sprint veloce.

La giamaicana Tina Clayton ha conquistato il successo nella finale dei 100 metri femminili con il record personale di 11”09 nonostante un vento contrario di -0.6 m/s, precedendo nettamente la diciottenne namibiana Beatrice Masilingi (11”39).

Clayton è diventata la quarta giamaicana a vincere il titolo mondiale under 20 sui 100 metri dopo Nicola Mitchell (Plodviv 1992), Veronica Campbell (Santiago del Cile 2000) e Briana Williams (Tampere 2018).

Tina Clayton ha vinto il titolo NACAC Under 18 a San José stabilendo il record personale con 11”17. Ha una sorella gemella di nome Tia, che gareggerà con la staffetta 4×100 ma ha rinunciato alla gara individuale per un infortunio. Tina e Tia sono nate il 17 Agosto 2004 a cinque minuti di distanza a Westermoreland.

Tia si mise in luce per prima nel Febbraio 2019 quando realizzò la migliore prestazione mondiale under 15 sui 100 metri con 11”37. Un mese più tardi Tina vinse il titolo dei 100 metri ai Campionati delle High School giamaicane in 11”27 battendo la sorella.