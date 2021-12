Thompson-Herah e Warholm atleti dell’anno di W.A.

Per Gianmarco Tamberi un premio speciale dalla giuria

I campioni olimpici Elaine Thompson-Herah e Karsten Warholm sono stati eletti, come dalle previsioni della vigilia, gli atleti mondiali dell’anno ai World Athletics Awards 2021 svoltisi ieri sera.

Gli altri due premi più attesi, quelli riservati ai due atleti emergenti under 20 che si fossero maggiormente distinti nel corso del 2021, sono andati per le donne alla statunitense Athing Mu, campionessa olimpica degli 800 metri e imbattuta su tale distanza per tutto l’anno mentre, al maschile, al connazionale velocista 17enne Erriyon Knighton che, in stagione, ha battuto diversi record appartenuti alla leggenda dello sprint Usain Bolt, oltre ad essere arrivato quarto nella finale dei 200 metri nel corso dei giochi giapponesi.

Per quanto riguarda gli altri premi assegnati nella serata, presentata dall’ex primatista mondiale di maratona Paula Radcliffe e dalla saltatrice in lungo britannica Jazmin Saywers, quello che fa più piacere ai tifosi italiani è l’Inspiration Award dato in condivisione a Gianmarco Tamberi e Mutaz Barshim per la loro vittoria ai giochi olimpici e per quello che ha rappresentato, sia nel momento della decisione di dividere l’oro, ma anche per la loro storia precedente costellata da gravi infortuni superati da un grande talento e da una determinazione infinita.