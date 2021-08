Tamberi protagonista della Quercia di Rovereto

Domani sera il classico meeting

Ritorna in pedana Gianmarco Tamberi per la sua seconda gara dopo il trionfo a cinque cerchi di Tokyo, la prima in Italia, e lo fa in uno dei più classici meeting italiani in pista, il Palio Città della Quercia che festeggia la sua edizione numero 57.

Se il campione olimpico del salto in alto sarà la grande attrazione della serata di domani 31 agosto, ci saranno però anche tanti altri interessanti protagonisti reduci dall’evento giapponese, tra cui l’oro della 4×400 statunitense, Michael Cherry, e poi il giamaicano Ronald Levy bronzo nei 110 ostacoli, l’australiana Kelsey Lee-Barber, anche lei sul gradino più basso del podio olimpico nel lancio del giavellotto che, tra l’altro, nel meeting di Rovereto assegnerà punti di qualificazione per le finali di Diamond League e vedrà impegnate anche la leggenda ceca Barbora Spotakova (2 titoli olimpici e 3 mondiali) ma anche la tedesca campionessa europea Christin Hussong.