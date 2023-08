Tamberi in pedana nella seconda giornata di Budapest

In serata le finali del lungo donne con Iapichino e dei 10.000 uomini con Crippa

Dopo la grande emozione della prima medaglia azzurra, quella d’argento di Leonardo Fabbri nel getto del peso, ai campionati mondiali di Budapest, oggi ancora tante gare di estremo interesse a cominciare subito dalla prima mattinata con la 20 km di marcia, disputata come ieri per la prova maschile nella splendida cornice di Piazza degli Eroi, che ha visto.la splendida prova della campionessa olimpica Antonella Palmisano capace di conquistare la medaglia di bronzo in 1h27’26 nonostante una caduta a causa della quale ha perso anche terreno, nella prova dominata dalla spagnola Maria Perez in 1h26’51 con al secondo posto l’australiana Jemima Montag in 1’27’16.

Il programma delle prove nel National Athletics Centre si aprirà invece alle ore 9 con le qualificazioni del disco e la presenza in pedana della primatista italiana, Daisy Osakue, alla ricerca della finale che si raggiungerà direttamente con un lancio a 64,00 oppure rimanendo nelle prime 12 posizioni della classifica globale tra i due turni di lanci, mentre la prima gara di corse che vedrà degli azzurri impegnati sarà quella dei 400 metri, con le batterie femminili dalle 9.35 e subito in pista Alice Mangione, e successivamente dalle 10.25 con quelle maschili dove sarà sui blocchi il primatista italiano Davide Re impegnato nella quinta. Per il passaggio alle semifinali necessario per entrambi chiudere tra i primi tre o avere uno dei sei migliori crono di ripescaggio.