Straordinario esordio di Aouani nella maratona: 2h08’34

Grande debutto sui 42,195 km di Milano dell'azzurro

Era l’atleta più atteso, anche perché correva nella sua città e Iliass Aouani non ha certamente deluso chiudendo la bellissima Telepass Milano Marathon nell’eccellente crono di 2h08’34, che rappresenta il miglior tempo di debutto nella storia per un maratoneta italiano, e lo pone subito nella top ten di sempre a livello nazionale per inserirsi all’ottavo posto, a poco più di un minuto dal record sui 42,195 chilometri (2h07’19 di Eyob Faniel nel 2020).

Per Iliass, che ha avuto passaggi intermedi di 30’18 dopo dieci km, 1h03’52 alla mezza e 1h30’55 al trentesimo chilometro, si aprono adesso nuovi scenari per un atleta capace di esprimersi molto bene su tutti i terreni e tante distanze, anche perché il crono di ieri vale per ampiamente il minimo per i prossimi mondiali di Eugene in Oregon a luglio e, naturalmente, quello per gli Europei di Monaco di Baviera in Germania, il mese dopo, per cui adesso l’atleta si troverà nel piacevole imbarazzo di dover fare delle scelte su quale manifestazione puntare, fermo restando che vorrà certamente provare nei prossimi mesi a migliorare anche i suoi personali sulle distanze più lunghe in pista.