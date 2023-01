Stecchi riprende dal meeting di Sabadell per tornare a volare

© Getty Images

Dopo il primo grande appuntamento di ieri sera a Karlsruhe del World Indoor Tour Gold, prosegue nel fine settimana la stagione dei meeting al coperto con molteplici appuntamenti in vari palazzetti d’Europa e degli Stati Uniti, dove gareggeranno tanti azzurri di primo livello tra cui, su tutti, il già annunciato campione olimpico della 4×100 metri Filippo Tortu, che domani pomeriggio sarà sui blocchi dei 60 metri del Folksam GP di Stoccolma per provare a dare subito un segnale importante alla sua nuova stagione e cercare di abbattere il suo personale di 6″58 sulla distanza, e va anche ricordato come nello stesso evento, sulla pedana del lungo, salterà il giovanissimo talento emergente dell’atletica italiana, Mattia Furlani. Oggi, intanto, a Sabadell in Spagna nel Meeting Internacional de Catalunya, prova challenger del circuito mondiale al coperto, ci sarà l’atteso ritorno agonistico di Claudio Stecchi, specialista del salto con l’asta di cui detiene con 5,82 la seconda miglior prestazione italiana di sempre dopo il 5,90 del suo tecnico, l’ex campione del mondo di Parigi 2003 Giuseppe Gibilisco.