Stano straordinario a Dudince: vittoria in 2h29’09 nella 35 km

Fantastica impresa del campione olimpico al suo debutto stagionale

Grandissima impresa di Massimo Stano, a Dudince in Slovacchia, nella classica competizione di marcia denominata Dudinska 50, con il campione olimpico dei 20 km che trionfa in quella che di fatto era la sua seconda gara in carriera sulla distanza dei 35 km, nel crono di 2h29’09, che gli consente di ottenere molto agevolmente il minimo per i Mondiali di Eugene fissato in 2h33’00.

Nella 41esima edizione della classica slovacca, tappa Gold del World Athletics Race Walking Tour, Stano prende subito l’iniziativa con un buon ritmo ma la sua grande forza, per tutto il percorso rappresentato dal circuito di un chilometro, è l’enorme intelligenza tattica che lo porta a non forzare quando perde leggermente terreno, e si ritrova a 11 secondi di distacco al 25esimo chilometro, e addirittura 40 al 30esimo.

Poi però, dopo aver fatto sfogare i suoi due avversari davanti, li travolge con un finale entusiasmante, marciando negli ultimi 5 km in 20’18, e si regala il secondo trionfo internazionale della sua carriera, dopo quello olimpico di Sapporo 2021, davanti al messicano Doctor (2h29’24) e al cinese He (2h29’35).