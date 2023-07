Simonelli vola in finale dei 110 H a Espoo con un eccellente 13″33

Il 21enne ostacolista migliora il suo primato nazionale under 23 sotto la pioggia

Era certamente uno dei due atleti più attesi, insieme a Larissa Iapichino, a questi Campionati Europei under 23 di Espoo in Finlandia, e non ha certamente tradito le aspettative il 21enne Lorenzo Simonelli che, dopo aver agevolmente passato il turno mattutino dei 110 ostacoli, ha dato una straordinaria dimostrazione di classe nella semifinale del pomeriggio dove si è piazzato secondo sotto la pioggia in 13″33, crono che migliora la già sua miglior prestazione italiana promesse di ben 7 centesimi, non lontano dal fenomeno francese Sasha Zhoya, uomo da 13″17 nel 2022 che gli andato via solo negli ultimi due ostacoli ma nella finale odierna, in cui certamente sarà lotta per il titolo tra di loro, tutto potrebbe essere possibile come pure attaccare il record italiano assoluto di 13″27 di Paolo Dal Molin.

Da evidenziare oltretutto come la gara si sia svolta su una pista bagnata dal temporale abbattutosi su Espoo con la pioggia che ha certamente disturbato gli atleti, anche se Lorenzo aveva già dimostrato in passato di non temere nessuna condizione climatica avversa, mentre tutti gli altri avversari anche dell’altra semifinale sono arrivati lontanissimi come il francese Erwann Cinna con 13″58 e l’olandese Timme Koster con 13″62. Per l’altro azzurro impegnato, Alessio Sommacal, la soddisfazione del personale con 14″11.