Sara Dossena in ripresa per le Olimpiadi

La maratoneta azzurra lotta per il sogno a cinque cerchi

Ci sono atleti/e che infiammano il cuore degli appassionati per le loro gesta sportive ma poi, ci sono anche quelli/e che riescono a suscitare emozioni infinite anche solo per la passione che ci mettono e la capacità di reagire, ogni volta, alle tante sfide lanciate dal destino.

Sara Dossena è certamente un’ottima sportiva, capace in carriera di eccellere in tante discipline, non solo di atletica, ma che negli ultimi anni si è dedicata totalmente alle distanze lunghe su strada, in particolare la maratona dove vanta la terza miglior prestazione italiana di sempre, con il crono di 2h24’00 realizzato nel marzo del 2019, che le vale anche quale minimo per poter partecipare alle Olimpiadi Giapponesi che sarebbero, anche, le sue prime in assoluto.

La grande forza di Sara, nella vita, è stata quella di sapere rinascere da situazioni che avevano gravemente messo in discussione la sua possibilità di continuare e, proprio questa resilienza, la fa apparire per tantissimi suoi tifosi alla stregua di un’eroina da esaltare e proteggere.