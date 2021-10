Salvino Tortu: competenza, tecnologia ed emozioni

Intervista esclusiva al tecnico e padre del campione olimpico

La storia di Salvino Tortu, padre e allenatore del campione olimpico della staffetta 4×100 Filippo Tortu, è leggermente diversa da quella di tanti tecnici che lo sono diventati magari dopo una carriera da atleti agonisti, oppure che hanno scelto di allenare in funzione di una serie di studi giovanili nell’ambito dell’educazione fisica.

Possiamo dire che Salvino è stato scelto dalla sorte in quella che è diventata, a un età più avanzata, la sua nuova vita professionale nell’ambito dello sport, lui che è stato certamente un discreto velocista da giovanissimo, ma che aveva abbandonato quasi subito tale strada per dedicarsi ad altro, tra cui la sua laurea in Giurisprudenza e l’esame per diventare Avvocato, brillantemente superato al primo tentativo, anche se poi ha preferito dedicarsi ad altra attività lavorativa.

L’atletica, abbandonata poco dopo i 20 anni, l’ha invece aspettato al varco di un giorno di primavera di circa 15 anni dopo quando, facendo un giro in bici tra le campagne della zona in Brianza dove si era trasferito dopo il matrimonio, si è ritrovato di fronte un campo sportivo, quello di Besana Brianza e lì, all’improvviso, è rinato l’interesse per quello sport dimenticato da tanto tempo.