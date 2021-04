Roma Sprint Festival: i risultati

Bene Edoardo Scotti e Chituru Ali

Si è svolto oggi nella splendida cornice dello Stadio dei Marmi di Roma, intitolato a Pietro Mennea, il primo Roma Sprint Festival, meeting interamente dedicato alla velocità

Giornata non caldissima, essendo a metà aprile, e quindi condizioni non totalmente ideali per le corse veloci, ma buoni riscontri cronometrici con alcuni atleti che si sono messi subito in evidenza, in quella che è stata la prima importante manifestazione nazionale su pista della nuova stagione italiana.

L’atleta di spicco era certamente Edoardo Scotti, 21 anni da compiere il prossimo 9 maggio, specialista dei 400 metri su cui vanta un personale di 45″21, record italiano under 23, ottenuto nel corso della sua vittoria sulla distanza all’ultimo Golden Gala Pietro Mennea.