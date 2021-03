Road to Tokyo: Vittoria Fontana

In viaggio con la staffetta 4x100 ma con un sogno più grande

La strada per il Giappone, Vittoria Fontana, l’ha presa in maniera decisa nel pomeriggio del 7 marzo scorso quando ha disputato una bellissima semifinale dei 60 metri, durante gli Euroindoor di Torun, in cui ha migliorato il proprio personale di ben 6 centesimi, 7″28, e ha sfiorato l’accesso alla finale persa per 2 centesimi.

Una bella soddisfazione per l’azzurra, campionessa europea under 20 sui 100 metri nel 2019, che dopo un anno problematico per le conseguenze di un grave infortunio al piede, ha ripreso la sua crescita agonistica con un’ottima stagione indoor che le ha regalato anche due titoli italiani nei 6o metri (promesse e assoluti).

Il suo inserimento nella squadra azzurra della staffetta 4×100 femminile, già qualificata per le Olimpiadi, appare certo e ci fa molto piacere, quindi, sentirla nell’ambito della nostra speciale rubrica che si occupa degli atleti azzurri che si stanno preparando per l’appuntamento a cinque cerchi di Tokyo.