Road to Tokyo: Gloria Hooper

Gloria Hooper è una velocista italiana, di origine del Ghana dove sono nati i suoi genitori che si sono trasferiti in Italia nel 1985, prima a Napoli per poi trasferirsi definitivamente nella provincia di Verona dove è nata e cresciuta Gloria, seconda di cinque figli. Atleta dotata di un grande fisico naturale e di una buona altezza, 1,75, ha iniziato la sua carriera sportiva praticando a lungo la pallavolo e, solo nel giugno 2009 convinta dal tecnico Renzo Chemello, è entrata per la prima volta in un campo di atletica. Da allora, però, non ha più abbandonato le piste, dedicando sempre più tempo e passione per quella che è diventata la sua professione e che le ha regalato grandi soddisfazioni, quali 2 partecipazioni alle Olimpiadi, 4 ai Mondiali, 3 agli Europei, ma anche 1 ai Mondiali indoor e 2 agli Europei sempre al coperto. Tutto questo in gare singole, in particolare i 200 metri che sono la sua specialità preferita con un personale di 22″89, ma si esprime bene anche nei 100 metri dove vanta 11″34 quale miglior prestazione e di cui, con la squadra italiana 4×100, è primatista italiana con il crono di 42″90 ottenuto nella semifinale dei mondiali di Doha, che ha regalato alla compagine azzurra l’accesso diretto alle Olimpiadi di Tokyo.