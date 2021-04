Road to Tokyo: Andrew Howe

Il suo talento non tramonta mai

Andrew Howe, per i pochissimi che non lo sapessero, è un atleta di salto in lungo, specialità di cui detiene il record italiano con 8,47 metri, ma anche delle corse veloci e, anche se in carriera non è riuscito a raccogliere quanto il suo infinito talento gli avrebbe permesso, va annoverato certamente come uno dei più grandi dell’atletica italiana di tutti i tempi.

Il prossimo 12 maggio Andrew compirà 36 anni ma lui, che da giovanissimo fu un ragazzo prodigio e ricordiamo, come a soli 19 anni nel 2004, entusiasmò l’Italia e il Mondo con il doppio titolo iridato under20 nel lungo e nei 200 metri, ha ancora voglia e passione da vendere e adesso vuole continuare a stupire, puntando deciso alle sue terze Olimpiadi, dopo quelle del 2004 e del 2008.