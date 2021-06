Road to Tokyo: Andrea Dallavalle

La nuova dimensione internazionale del triplista azzurro

I Campionati Italiani Assoluti ci hanno regalato un bellissimo spettacolo sulla pedana del triplo maschile con due atleti sopra i diciassette metri, Andrea Dallavalle e Simone Forte, con il primo in particolare capace di atterrare a 17,35, che ha migliorato il suo precedente personale di 40 centimetri ma, soprattutto, gli ha spalancato le porte per la partecipazione ai suoi primi giochi olimpici.

Andrea è un giovane atleta di Piacenza, compirà 22 anni il 31 ottobre prossimo, ed è emerso all’attenzione generale nel 2017 quando conquistò la medaglia d’argento, a Grosseto, agli Europei Juniores con la misura di 16,87 che, allora, gli valse anche la qualifica diretta per i mondiali del 2017 a Londra.

Ma, a quei mondiali, il triplista piacentino non partecipò perché fu ritenuto, per scelta tecnica del suo staff, che fosse per lui troppo presto affrontare una competizione così importante a livello assoluto.

Due anni dopo, però, grazie ad una buona stagione 2019, si qualificò per i mondiali di Doha dove non fu particolarmente brillante, uscendo in qualificazione con il peggior salto di tutti i partecipanti.