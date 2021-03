Road to Tokyo: Alice Mangione

SPRINTNEWS

Una storia sportiva di scelte coraggiose e vincenti

Alice Mangione è un’atleta azzurra specialista nei 200 e 400 metri, venuta alla ribalta nel corso dei campionati italiani assoluti di Padova, nell’agosto del 2020, quando ha vinto il titolo proprio nel giro di pista. In realtà Alice, che ha compiuto 24 anni lo scorso 19 gennaio, si era già posta all’attenzione con buoni risultati e facendo parte della squadra azzurra, di staffetta 4×400 metri, che ha partecipato ai mondiali in Qatar del 2019, dove però l’atleta non aveva fatto parte del quartetto in gara. Un bella esperienza, in ogni caso, quella di Doha che le ha certamente dato ulteriori stimoli per progredire nella sua crescita agonistica culminata, prima con un’ottima stagione 2020 e poi, con un inizio di 2021 ancor migliore con la partecipazione agli Euroindoor di Torun e il record italiano al coperto ottenuto dalla staffetta 4×400, di cui lei è stata grande protagonista.

Adesso sta preparando l’esordio per la stagione all’aperto che, per quanto riguarda le sue speranze di poter andare alle Olimpiadi, passa principalmente dai campionati del mondo di staffette che si terranno a Chorzow, in Polonia, i primi due giorni di maggio, per definire le partecipanti all’appuntamento a cinque cerchi. Sono lieto, quindi, di potermi far raccontare da lei come sta procedendo la preparazione.