Road to Tokyo: Alessandro Sibilio

Il campione europeo under 23 dei 400 ostacoli

Alessandro Sibilio è un 22enne atleta azzurro specialista dei 400 ostacoli, che ha corso ieri pomeriggio a Tallinn in Estonia, nel corso dei Campionati Europei Under 23, la più bella gara della sua pur breve carriera agonistica, vincendo la medaglia d’oro con l’ottimo crono di 48″42 che rappresenta anche il suo personale assoluto. La prestazione di ieri è solo l’ultima di una stagione esaltante per l’azzurro che, solo un paio di settimane fa aveva realizzato a Rovereto il primo sub 49, barriera molto importante in questa specialità dei 400H, fermando il cronometro a 48”96 e iniziando la sua road to Tokyo, in quanto quel tempo gli valeva il minimo olimpico diretto.

Sono tante le volte in cui ha indossato la maglia azzurra e, prima del fantastico oro di ieri pomeriggio, aveva già collezionato medaglie internazionali come l’argento agli europei U20 nei 400H o l’oro mondiale U20 nella 4×400. Come per molti atleti la sua avventura sulla pista ovale è iniziata per sbaglio ed è stato amore a prima vista, un amore che lo porterà in Giappone a difendere i colori dell’Italia e a cercare di ottenere il miglior risultato possibile e, da ieri, certamente le aspettative per il coriaceo e simpaticissimo ragazzo napoletano sono notevolmente aumentate. Qualche giorno fa, prima della sua partenza per l’Estonia con la rappresentativa azzurra, gli avevamo fatto alcune domande per conoscerlo un po’ meglio e farci raccontare le sue sensazioni del momento. Siamo, quindi, molto felici che questa breve intervista sia stata di buon auspicio per quanto accaduto successivamente ieri, e ci auguriamo lo possa essere anche per i futuri fondamentali impegni a cinque cerchi dell’atleta.