Road to Tokyo: Ajla Del Ponte

Ritratto della campionessa europea dei 60 metri

Nella nostra rubrica dedicata agli atleti/e che si stanno preparando per le prossime Olimpiadi Giapponesi, siamo molto lieti di ospitare una grandissima specialista della velocità quale la sprinter svizzera Ajla Del Ponte, che poche settimane fa è diventata campionessa europea nei 60 metri indoor con l’ottimo crono di 7″03.

Pur non essendo italiana, è nativa di Losone, cittadina che si trova a soli 16 chilometri dal confine rappresentato dal comune di Cannobio sul Lago Maggiore, la sua lingua madre è identica alla nostra e non possiamo, quindi, non provare un minimo di rammarico per il fatto che non rappresenti i colori azzurri, ovviamente con il massimo rispetto verso la sua Nazione.

Nella passata stagione la 24enne velocista, nata il 15 luglio 1996, è balzata alla ribalta internazionale con ottime prestazioni cronometriche, che le sono valse i suoi personali nei 100 e 200 metri con 11″08 e 23″02, oltre che con varie vittorie tra cui su tutte due gare di Diamond League, il più importante circuito mondiale dell’Atletica.