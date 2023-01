Rivincita Crippa Chelimo nella 66esima edizione del Campaccio

Cresce l’attesa per la 66esima edizione del Campaccio Cross Country che si correrà a San Giorgio su Legnano, in provincia di Milano, nella giornata del 6 gennaio prossimo su un terreno che, in considerazioni delle piogge degli ultimi giorni, si preannuncia parecchio umido nell’ottica della miglior tradizione di questo genere di gare. L’evento, di grandissimo prestigio internazionale, è infatti inserito nella categoria Gold del World Athletics Cross Country Tour, vedrà al via alcuni tra i migliori specialisti mondiali di questa disciplina, ma anche tantissimi atleti delle categorie giovanili e di quelle master per una presenza stimata di circa 2mila persone che impreziosiranno uno dei cross più storici e famosi nel mondo.