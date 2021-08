Ritornando da Tokyo: Antonella Palmisano

Un trionfo voluto oltre ogni difficoltà

Antonella Palmisano, la straordinaria campionessa olimpica della 20 chilometri di marcia disputata a Sapporo, era stata la prima atleta che avevamo intervistato a ottobre del 2020, nell’ambito della rubrica “Road to Tokyo” che abbiamo dedicato a circa 50 atleti o atlete in predicato di partecipare ai Giochi a cinque cerchi.

Siamo quindi particolarmente felici e onorati di poter raccontare qualche sua ulteriore impressione dopo il trionfo, in esclusiva per noi, a pochissimi giorni dal suo ritorno dal Giappone, e la ringraziamo particolarmente perché sta per partire per dei meritatissimi giorni di vacanza lontana da tutti i riflettori mediatici.