Record europeo di Eilish McColgan nelle 10 miglia su strada

Grande prestazione della scozzese alla Great South Run

La scozzese Eilish McColgan ha vinto per la terza volta in carriera la Great South Run di Portsmouth in Inghilterra in 50’43 cancellando di due secondi la migliore prestazione europea sulle 10 miglia su strada detenuta dall’israeliana Lonah Salpeter.

McColgan ha battuto nettamente la maratoneta Jess Piasecki, che ha battuto il record personale con 51’50, e la medaglia di bronzo europea indoor Verity Ockendren (54’07).

La figlia d’arte di Liz McColgan (campionessa mondiale sui 10000 metri a Tokyo 1991) ha migliorato anche il record del percorso detenuto da Sonia O’Sullivan con 51’00 dal 2002 e il primato britannico di Paula Radcliffe stabilito nel 2008 con 51’11.

McColgan ha conquistato il secondo successo in una classica gara britannica delle corse su strada dopo l’affermazione dello scorso 26 Settembre alla Great Manchester Run, dove ha stabilito il record europeo sui 10 km su strada in una gara solo femminile con 30’52.

Nell’ultima stagione in pista Eilish ha battuto il record britannico sui 5000 metri detenuto da Paula Radcliffe con 14’28”55 ai Bislett Games di Oslo e si è classificata nona sui 10000m alle Olimpiadi di Tokyo.